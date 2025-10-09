가자휴전 발표에 트럼프 정말 노벨상 받나?…도박사이트 확률은 6%

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

베팅사이트 폴라마켓 전망…휴전 합의에 상승세

전문가 “국제 혼란 초래로 올해 수상 어려워”

이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스가 8일(현지시간) 휴전 1단계에 합의했다. 이에 외국 도박사이트에서 전망하는 도널드 트럼프 미국 대통령의 노벨평화상 수상 확률도 소폭 상승했다.

연합뉴스는 미국 베팅사이트 폴리마켓이 이날 밤 기준 트럼프 대통령의 2025년 노벨평화상 수상 확률을 6%로 점쳤다고 보도했다. 트럼프 대통령의 수상 확률은 지난 5일 4.9%로 최고치를 기록했다가 7일 2.7%까지 떨어졌으나, 가자 휴전 합의 이후 다시 상승세로 돌아섰다.

트럼프 대통령은 지난달 29일 '가자 평화구상'을 발표하는 등 양측 휴전을 중재해왔으며, 노벨상 수상 의지도 공개적으로 밝혀왔다. 올해 노벨평화상 수상자는 가자 휴전 1단계 합의 발표 이틀 뒤인 10일 노르웨이 오슬로에서 발표된다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

트럼프 대통령은 올해 들어 "전 세계 7개 전쟁이 자신의 중재로 종식됐다"고 주장하며 평화상 수상 의욕을 여러 차례 드러냈다. 지난달 30일 전군 지휘관 회의에서는 "그들은 아무것도 하지 않은 사람에게 상을 줄 것"이라며 "그것은 우리나라에 대한 큰 모욕"이라고 언급하기도 했다.

백악관은 뉴스위크에 "파키스탄, 캄보디아 등 여러 국가의 지도자들이 트럼프 대통령의 노벨평화상 수상을 촉구해왔다"며 "그들은 트럼프 대통령의 평화 노력의 직접적인 수혜자이기 때문에 수상 촉구의 정당성을 갖고 있다"고 밝혔다.

다만 폴리마켓 확률 기준으로 트럼프 대통령의 수상 가능성은 여전히 주요 후보군에는 미치지 못한다. 상위권에는 내전 중인 수단 현장에서 활동 중인 긴급대응실(29%), 국경없는의사회(13%), 국제사법재판소(ICJ) 등이 있다.

전문가들도 트럼프 대통령의 올해 수상 가능성을 낮게 보고 있다. 우크라이나와 가자지구 전쟁이 여전히 진행 중이며, 2기 행정부 출범 이후 관세 전쟁, 해외원조 삭감, 기후위기 부정, 유엔 비난 등으로 국제 질서에 혼란을 초래했다는 점이 주요 이유다.





또한 이번 가자 휴전 중재가 수상자 발표 직전에 이뤄진 만큼, 올해 공식 심사 대상에 포함되기 어려울 것이라는 관측도 나온다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

