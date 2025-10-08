[내일날씨]한글날 전국 대체로 맑음…동해안·남부지방 비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가을하늘. 연합뉴스

추석 연휴 막바지이자 한글날인 9일은 전국이 대체로 맑을 것으로 보인다.

다만, 강원 동해안·산지는 흐리고 비가 내리겠다. 경북 북부 동해안·북동 산지, 전라권 서부는 새벽까지, 제주도는 오전까지 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다.

8∼9일 예상 강수량은 강원 동해안·산지 5∼20㎜, 광주·전남·전북 5㎜ 미만, 제주도 5㎜ 안팎이다.

아침 최저기온은 15∼21도, 낮 최고기온은 18∼26도다.

부산·울산과 경북 남부 동해안을 중심으로 바람이 강하게 불 수 있어, 시설물 관리와 안전사고에 각별히 유의해야 한다.





바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 1.0∼4.0ｍ, 서해 0.5∼2.5ｍ로 예측된다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

