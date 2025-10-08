원안위 "옥천 지진, 원자로 안전성 이상 없어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연구용 원자로 하나로. 과학기술정보통신부 제공

원자력안전위원회는 충북 옥천군에서 발생한 규모 3.1 지진과 관련해 국내 모든 원자로시설 안전성에는 이상이 없다고 8일 밝혔다.

진앙지에서 가장 가까운 시설은 39㎞ 떨어진 대전 유성구 연구용원자로 하나로로 이 위치 지진계측값은 0.0119g으로 확인됐다.

원안위에 따르면 이는 내진설계 값인 0.2g보다 낮아 시설에 영향이 없는 수준이며 긴급 현장 점검에서도 특이사항은 없는 것으로 조사됐다. 하나로는 정기검사를 위해 지난 8월 25일부터 원자로를 정지했다.

다만 이 지진계측값은 하나로 지진경보 설정값인 0.0067g보다 높음에도 지진경보가 울리지 않았다. 해당 원인에 대해 한국원자력안전기술원(KINS) 전문가를 파견해 조사할 계획이다.

원전의 경우 가장 가까운 한빛 원전에서 지진계측값이 0.0043g으로 확인돼 내진설계 값 미만으로 나타났다고 원안위 측은 밝혔다.





한편 이날 오전 11시 49분 충북 옥천군 동쪽 17km 지역에서 규모 3.1의 지진이 발생했다. 이 지진은 올해 한반도와 주변 해역에서 발생한 63차례의 규모 2.0 이상 지진 중 세 번째로 강력한 지진이다.





