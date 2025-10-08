'케데헌' 인기 끝나지 않네…빌보드 싱글·앨범차트서 또 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'핫 100'과 '빌보드 200' 정상차지

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST)이 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'과 앨범차트 '빌보드 200' 정상에 동시에 올랐다.

연합뉴스는 7일(현지시간) 빌보드 차트를 인용해 '케이팝 데몬 헌터스' OST에 실린 여덟 곡이 11일 자 '핫100'에서도 동시 차트에 올랐다고 보도했다. 앞서 '케이팝 데몬 헌터스' OST는 지난달에도 빌보드 싱글차트와 앨범차트를 동시 석권했다.

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’. 넷플릭스

'케이팝 데몬 헌터스' OST는 '빌보드 200'에 8위로 데뷔한 뒤 15주째 차트에 머물며 단 한 번도 10위권 밖으로 벗어난 적이 없다. '빌보드 200' 순위는 전통적인 음반 판매량 점수에 스트리밍 횟수를 음반 판매량으로 환산한 SEA(streaming equivalent albums), 디지털음원 다운로드 횟수를 음반 판매량으로 환산한 TEA(track equivalent albums)를 합산해 매긴다.

'핫100' 차트에서 헌트릭스 '골든'은 지난주에 이어 1위를 지켰다. 7주 연속, 통산 8주 1위다. '케이팝 데몬 헌터스' 속 헌트릭스 라이벌 그룹인 '사자보이스'의 '유어 아이돌'과 '소다팝(Soda Pop)'은 각각 7위와 10위를 차지했다. 헌트릭스 '하우 잇츠 던(How It's Done)'은 17위에 걸렸다.

‘케이팝 데몬 헌터스’. 넷플릭스

'테이크다운'(Takedown)과 '프리'(Free)는 각각 30위와 31위, 그룹 트와이스 정연·지효·채영이 부른 '테이크다운'은 63위를 차지했다. 13주 연속 진입이다. 트와이스의 '스트래티지'(Strategy)는 66위에 자리했다.

하이브(HYBE)와 게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 '캣츠아이(KATSEYE)'의 '가브리엘라'는 이번 주 '핫100'에서 6계단 올라 50위를 차지하며 총 11주간 차트에 올랐다. 캣츠아이의 또 다른 대표곡 '날리(Gnarly)'는 95위로 해당 차트에 재진입했다.

'빌보드 200'에서는 그룹 피원하모니의 미니앨범 '엑스'(EX)가 9위로 차트에 처음 진입했다. 스트레이 키즈의 '카르마'(KARMA)는 34위, 캣츠아이의 '뷰티풀 카오스'(BEAUTIFUL CHAOS)는 39위에 올랐다.





한편, '케이팝 데몬 헌터스'는 K팝 아이돌 그룹 헌트릭스가 악령을 물리치고 노래로 세상을 보호한다는 내용을 담는다. 실제 K-팝 그룹을 떠올리게 하는 완성도 높은 음악과 안무, 호랑이 캐릭터 더피와 갓을 쓴 까치 등 한국적인 요소를 전면에 내세웠다. 넷플릭스 최초 누적 시청수 3억 뷰를 돌파하며 가장 많이 본 작품에 올랐다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

