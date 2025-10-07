이번엔 '탑건' 스타일…해군기지 방문 멜라니아 트럼프 패션 화제

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가죽 재킷에 비행사용 선글라스 ‘탑건’ 연상

공식석상 의미 담긴 독특한 패션 주목

도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사가 미 해군 창설 250주년 기념행사에 참석해 영화 '탑건' 속 여주인공을 연상케 하는 복장으로 등장해 눈길을 끌었다.

5일(현지시간) 미국 연예 매체 페이지식스는 트럼프 대통령 부부가 이날 버지니아주 노퍽의 미 해군기지를 찾아 항공모함 'USS 조지 H.W. 부시'에 승선했다고 보도했다. 두 사람은 장병들과 인사를 나누고 해군 전력 시범 행사를 참관했다.

멜라니아 여사는 이날 흰 셔츠에 짙은 청바지, 가죽 재킷을 입었다. 셔츠의 옷깃을 세우고 소매는 재킷 위로 걷어 올렸으며, 비행사용 보잉 선글라스와 'USA' 로고가 새겨진 야구 모자를 착용했다.

페이지식스는 "멜라니아 여사의 복장이 영화 '탑건'에서 톰 크루즈의 연인으로 등장한 샬럿 블랙우드(켈리 맥길리스 분)를 떠올리게 한다"며 "이번 밀리터리 룩은 군인들에 대한 존중과 연대를 상징적으로 표현한 것으로 보인다"고 전했다.

모델 출신인 멜라니아 여사는 매번 공식석상에서 독특한 패션으로 주목을 받아왔다. 지난달 영국 국빈 방문 당시에도 영국 대표 브랜드 버버리의 켄싱턴 트렌치코트를 착용했는데, 이는 외교적 의미가 담긴 의상이라는 평가를 받았다.

버네사 프리드먼 뉴욕타임스(NYT) 패션 디렉터는 "버버리는 영국을 상징하는 브랜드지만 현재는 미국인 경영자가 이끄는 기업"이라며 "무역과 협력의 중요성을 은근하게 드러낸 선택"이라고 분석했다.

한편 트럼프 대통령 부부는 해군기지에서 항공모함 갑판에서 구축함의 미사일 발사, 네이비실(해군 특수전단)의 헬기 강하, F/A-18 전투기의 항모 이착륙 등 다양한 시범을 관람했다.

행사에서 멜라니아 여사는 장병들에게 손을 흔들며 해군의 전통 구호인 '후야(Hooyah)!'를 외쳤다. 이는 해군 내에서 사기를 높이거나 응답할 때 사용하는 특유의 군대식 기합이다.





그는 연설을 통해 "수 세대에 걸쳐 미 해군 장병들이 바다 위에서 자유를 지켜왔다"며 "여러분의 용기와 헌신은 미국 국민 모두에게 큰 영감을 준다"고 격려했다.





