백혈병 이겨냈지만…'차우차우' 정세협, 41세 별세

'웃찾사'부터 '개콘'까지

최근까지 활발한 활동

갑작스런 비보 추모 물결

개그맨 정세협이 향년 41세의 나이로 세상을 떠났다.

KBS2 '개그콘서트' 제작진은 7일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 정세협의 별세 소식을 전하며 "정세협 님의 안타까운 소식에 깊은 애도를 표합니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다"라는 짧은 추모의 글을 올렸다.

정세협은 지난 6일 밤 세상을 떠났다. 빈소는 경기도 화성시의 함백산장례식장 2호실에 마련됐으며, 발인은 9일 오전 7시 40분이다. 장지는 함백산추모공원으로 결정됐다.

그의 정확한 사인은 공개되지 않았으나, 방송코미디언협회 관계자는 "정확한 확인은 어렵지만, 백혈병과 직접적인 관련은 없고 심장마비가 원인인 것으로 알고 있다"고 전했다. 고인은 과거 백혈병 투병 사실을 공개한 바 있어 그의 갑작스러운 사망에 더욱 안타까움이 쏟아지고 있다.

정세협은 2008년 SBS 공채 10기 개그맨으로 데뷔해 '웃찾사(웃음을 찾는 사람들)', '개그투나잇' 등 다양한 코미디 프로그램에서 활약했다. 특히 강아지 차우차우를 연상케 하는 분장과 유쾌한 퍼포먼스로 웃음을 주던 '차우차우' 캐릭터는 그를 상징하는 대표작으로 기억되고 있다.

그는 2015년 백혈병 판정을 받고 긴 투병 생활을 시작했다. 이후 2022년 한 유튜브 채널에 출연해 골수이식을 받고 완치 판정을 받았다고 밝혀 많은 이들에게 희망을 안기기도 했다. 투병 후에도 그는 무대에 대한 열정을 놓지 않았고, 지난해 KBS2 '개그콘서트'가 시즌제로 부활하면서 공개 코미디 무대에 다시 올랐다.





최근까지도 그는 활발히 활동해 왔다. 개그콘서트 '세기의 대결' 코너에서 13년 만에 '차우차우' 캐릭터로 복귀해 무대를 누비는 모습이 방송을 통해 공개되며 팬들의 반가움을 샀다. 또한, 지난달 고(故) 전유성의 노제에도 참석하는 등 동료들과의 교류도 이어왔다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

