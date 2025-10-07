"왜 하필 거기서…소름 끼친다" 다리 사진 올렸다 비난 쏟아진 공작부인의 SNS

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다이애나 사망 지점서 촬영한 영상 SNS에

“해리 왕자의 상처 배려하지 않은 행동” 비판

영국 해리 왕자의 아내 메건 마클(44)이 파리 방문 중 리무진 안에서 다리를 뻗고 휴식을 취하는 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다가 거센 비판에 직면했다. 영상이 고(故) 다이애나 왕세자비의 사망 사고 현장 인근에서 촬영된 것으로 알려지면서, 해리 왕자를 배려하지 않은 '무례한 행동'이라는 지적이 이어지고 있다.

최근 영국 데일리메일 등 외신은 파리 패션위크 참석차 프랑스를 방문한 마클이 자신의 인스타그램 스토리를 통해 차량 이동 중의 영상을 공개했다고 보도했다. 영상에는 파리의 명소인 퐁 알렉상드르 3세 다리와 앵발리드 다리를 지나며 차창 밖 풍경을 촬영하는 모습이 담겼고, 이어 리무진 안에서 다리를 쭉 뻗은 채 휴식 중인 장면이 포함됐다.

영국 찰스 3세 국왕의 차남 서식스 공작 해리 왕자의 배우자인 공작부인 메건 마클. 넷플릭스

그러나 영상 촬영 지점이 1997년 다이애나 왕세자비가 교통사고로 사망한 파리 알마 다리 터널 인근으로 확인되면서, 온라인에서 "소름 끼친다", "이해할 수 없는 행동"이라는 비난이 쏟아졌다.

영국 네티즌들은 "해리 왕자의 어머니가 세상을 떠난 장소를 굳이 촬영해 공개한 이유가 뭐냐", "다이애나의 비극을 재현하려는 듯한 연출"이라며 분노를 표했다. 왕실 전문가 리처드 피츠윌리엄스는 "완전히 당혹스럽고 감정이 결여된 행동"이라며 "해리 왕자에게 깊은 상처로 남은 장소를 배경으로 영상을 찍는 건 부적절하다"고 지적했다.

남편 해리 왕자(오른쪽)와 함께 있는 메건 마클 왕자비. 연합뉴스

다이애나는 생전 '민중의 왕세자비'로 불릴 만큼 대중의 사랑을 받았다. 그러나 1997년 8월 파리 알마 터널을 통과하던 중 파파라치를 따돌리려다 차량이 터널 내부 기둥과 충돌해 사망했다. 당시 운전자는 음주 상태로 시속 100㎞ 이상으로 과속 중이었다.





한편 마클은 과거에 다이애나의 유품을 착용하고 공식 석상에 등장해 눈길을 끈 바 있다. 2022년 미국 뉴욕에서 열린 '로버트 F. 케네디 인권상(희망의 물결상)' 시상식에 참석했을 당시, 다이애나가 생전에 즐겨 착용하던 아쿠아블루 반지를 손에 꼈다. 이 반지는 해리 왕자가 결혼식 때 선물한 것으로, 다이애나가 1996년 찰스 왕세자와 이혼한 뒤 약혼반지 대용으로 즐겨 착용했다. 당시 미국 매체 ET는 "마클이 인권상 수상이라는 의미 있는 순간을 다이애나의 보석으로 기념했다"고 보도했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

