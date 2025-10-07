남도국제미식산업박람회 스타 셰프들 총 출동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정지선·미카엘·오세득 등 셰프 6명 참여

남도 식재료 활용…색다른 미식 경험 선사

'2025 남도국제미식산업박람회'에서 운영중인 '남도 미식 레스토랑'. 전남도 제공.

남도국제미식산업박람회 사무국은 '2025 남도국제미식산업박람회'에서 26일까지 미식이벤트존에서 '남도 미식 레스토랑'을 운영한다고 밝혔다.

'남도 미식 레스토랑'은 국내외 스타셰프 6명이 남도의 제철 식재료를 활용해 대표 메뉴와 사이드 메뉴를 개발해 관람객들에게 새로운 미식 경험을 제공하는 프로그램이다.

8일에는 미디어와 SNS를 통해 대중적 인기를 얻고 있는 '흑백요리사' 정지선 셰프팀이 출연하며, 대한민국을 사랑하는 불가리아 출신의 스타셰프 미카엘 팀은 오는 12일까지 참여할 예정이다.

정지선 셰프팀은 전남의 청정 자연에서 나온 식재료를 활용한 딤섬을 개발해 남도 식재료의 풍미를 살린 요리를 선보인다. 미카엘 셰프팀은 남도의 식재료를 활용한 양 족발, 미트볼 스테이크 등 서양식 메뉴를 남도 식재료로 재창조해 관람객들에게 색다른 미식 경험을 선사할 예정이다.

이어 14일부터 19일까지는 일본에서 퓨전 라면으로 명성을 얻은 미슐랭 1스타 셰프 니시무라 다카히토와 동남아 음식을 다채롭게 선보이고 있는 남준영 셰프가, 21일부터 26일까지는 인기 프로그램 '흑백요리사'에 출연했던 오세득·임희원 셰프가 남도 식재료를 활용한 특별 메뉴를 선보일 예정이다.

홍양현 남도국제미식산업박람회 사무국장은 "정지선 셰프와 미카엘 셰프의 참여로 남도의 식재료가 한층 다채롭고 세련되게 표현될 것"이라며 "이번 미식 레스토랑이 남도 식재료의 우수성을 확인할 수 있는 뜻깊은 자리가 되기를 기대한다"고 말했다.





2025 남도국제미식산업박람회는 전남도의 청정한 자연과 손맛이 어우러진 남도미식의 가치 활용과 산업적 가능성을 바탕으로 승인된 국내 최초 미식테마 국제행사로, 오는 26일까지 목포문화예술회관 일원에서 펼쳐진다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

