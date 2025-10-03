정부, 체육 인프라·예산 '호남 홀대' 여전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민체육진흥기금, 수도권·영남 '쏠림'

호남지역은 5년 새 지원 비율 '반토막'

민형배 "전국민 고른 혜택 대책마련을"

AD

최근 5년간 국민체육진흥기금의 호남지역 지원 비율이 17.4%에 불과한 것으로 나타났다.

3일 더불어민주당 민형배 의원(광주 광산을)이 문화체육관광부로부터 제출받은 '최근 5년간 지역별 국민체육진흥기금 예산지원 현황' 국정감사 자료를 분석한 결과, 총 1조4,195억3,000만원 중 호남지역에 투입된 금액은 2,468억1,500만원에 불과한 것으로 집계됐다. 이는 전체의 5분의 1에도 못 미치는 수치로, 지역 균형발전을 위한 체육 정책의 전면 재검토가 시급하다는 지적이다.

특히 호남의 경우 최근 5년 사이 기금 지원액이 급감한 것으로 나타나 우려를 더하고 있다. 지난 2020년 696억2,200만원이었던 지원금은 2024년 316억5,900만원으로 절반 이하로 줄었다. 이는 지역 주민들의 체육활동 접근성과 복지 향상에 치명적 영향을 미칠 수 있어 정부의 책임 있는 자세가 요구된다.

반면, 같은 기간 수도권과 영남권은 막대한 지원을 받았다. 수도권은 3,942억6,500만원(27.8%), 영남권은 3,880억7,900만원(27.3%)을 확보하며 각각 전체 예산의 3분의 1에 육박하는 비중을 차지했다. 이 두 지역만 해도 전체 기금의 절반 이상을 독식한 셈이다. 이 같은 특정지역 집중 현상은 지역 간 체육 인프라 격차를 심화시키는 주요 요인으로 분석된다.

지역별로 보면 ▲경기도가 2,841억6,800만원으로 전체 기금의 20.0%를 차지하며 가장 많았다. 이어 ▲경남 1,532억3,700만원(10.8%) ▲충남 1,118억3,400만원(7.9%) ▲전북 1,039억900만원(7.3%) ▲경북 1,002억1,700만원(7.1%) 순으로 나타났다. ▲세종시는 1,219억원(0.9%)으로 가장 적었고, 최대 수혜 지역인 경기도와의 격차는 무려 23배에 달했다. 광주지역은 17개 광역지자체 가운데 뒤에서 다섯 번째로 하위권에 머물렀다.

국민들이 직접 활용하는 공공체육시설 분포도 예산 불균형의 그림자를 그대로 보여준다. 전국 3만7,176개 시설 중 영남권이 1만1,759개로 전체의 31.6%를 차지하며 압도적인 1위를 기록했다. 그 뒤를 ▲수도권 9,376개(25.2%) ▲호남권 6,726개(18.1%) ▲충청권 5,686개(15.3%) ▲강원·제주 3,629개(9.8%)가 이었다. 이러한 통계는 체육 관련 예산 지원이 결국 시설 인프라 편중으로 이어진다는 것을 입증하는 대목이다.





AD

민 의원은 "체육계마저도 수도권과 영남권 중심의 인프라, 정부 정책·예산 운용 방식을 버리지 못하고 있다"고 질타한 뒤, "정부, 특히 문체부가 나서 일부 특정 지역만이 아닌, 전 국민이 고르게 혜택받을 수 있도록 근본적 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>