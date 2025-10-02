신임 개인정보보호위원장에 '과기부 첫 여성 국장' 송경희 교수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

과기부 출신 AI 정책 전문가…송영길 소나무당 대표 여동생

송경희 성균관대 인공지능융합원 인공지능신뢰성센터장이 신임 개인정보보호위원장에 임명됐다. 송 신임 센터장은 과학기술정보통신부 최초의 여성 국장 출신으로, 소프트웨어 정책관과 인공지능기반정책관 등을 거치는 등 인공지능(AI) 분야에서 전문성을 쌓아왔다는 평가를 받는다.

대통령실은 이재명 대통령이 장관급인 개인정보보호위원회 위원장으로 과기정통부 관료 출신의 송 센터장을 선임했다고 2일 밝혔다.

신임 개인정보보호위원회 위원장으로 지명된 송경희 성균관대 인공지능융합원 인공지능신뢰성센터장. 대통령실 제공

1966년생 전남 고흥 출신인 송 위원장은 전남여고와 전남대 영어영문학과를 졸업한 뒤 서울대와 미국 하버드대에서 행정학 석사 학위를, 연세대에서 경영학(기술경영) 박사 학위를 받았다. 행정고시 39회로 공직에 입문한 뒤 과기정통부 소프트웨어정책관·인공지능기반정책관, 지식재산전략기획단장을 지냈다. 과기정통부 첫 여성 국장이라는 기록도 세웠다. 문재인 정부 당시 대통령직속 4차산업혁명위원회 지원단장도 맡은 바 있다.

송 위원장은 최근까지는 성균관대 인공지능융합원 인공지능신뢰성센터장을 맡았다. 이재명 정부의 인수위원회 격이었던 국정기획위원회 기획위원으로 참여해 AI 정책 구상을 맡기도 했다. 송 위원장은 과거 더불어민주당 대표를 지낸 송영길 소나무당 대표의 동생이기도 하다.

강유정 대통령실 대변인은 "인공지능 정책과 이용자 보호에 정통한 전문가"라며 "기술 발달과 함께 개인정보 위협이 커지는 상황에서 개인정보 보호체계 확립과 AI 육성을 조화롭게 이끌 적임자"라고 평가했다.





송 신임 위원장의 임기는 오는 7일부터다. 전임 위원장인 고학수 위원장은 2일 이임식을 열고 물러났다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

