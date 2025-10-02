강수현 시장 "희생·헌신 덕분에 오늘의 평화·번영…군과 상생협력 최선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양주시, '2025 군인가족의 날 행사' 성료

군(軍)과 지역이 함께 만든 첫 기념행사

감사와 존경 전하는 자리 마련

경기 양주시가 최근 경기섬유종합지원센터에서 400여 명이 참석한 가운데 '고귀한 헌신, 위대한 힘'을 주제로 '2025 군인가족의 날 기념행사'를 성황리에 개최했다.

강수현 양주시장이 경기섬유종합지원센터에서 400여 명이 참석한 가운데 '고귀한 헌신, 위대한 힘'을 주제로 '2025 군인가족의 날 기념행사'에 참석해 기념사를 하고 있다. 양주시 제공

이번 행사는 양주시가 처음으로 주관한 공식 '군인가족의 날' 기념행사로 관내 주요 부대 지휘관과 장병, 군인가족을 비롯해 호국보훈·안보단체 회원, 병역명문가, 경동대 군사학과 예비장교, 각 사회단체 대표 등이 대거 참석해 군인가족들의 헌신과 희생에 존경과 감사를 전했다.

행사는 ▲유공자 표창 수여, ▲군인가족 자녀들의 군가 합창, ▲기념 음악공연 등 다채로운 프로그램으로 구성됐다. 특히 군인가족들의 진솔한 이야기를 담은 인터뷰 영상과 어린 자녀들의 군가 합창은 큰 공감을 불러일으키며 참석자들의 가슴에 깊은 울림을 남겼다.

축하 공연 무대는 피아노 김규희, 보컬 차여울, 메조소프라노 장은, 테너 구본진, 바리톤 곽상훈 등 실력 있는 출연진이 품격과 대중성을 겸비한 무대를 선보여 뜨거운 호응을 얻었다.

그 외의 행사로 양주시 보건소가 운영한 '찾아가는 건강힐링닥터스' 부스도 눈길을 끌었다. 심뇌혈관질환, 구강보건, 금연클리닉 등 다양한 건강 측정 서비스와 상담이 제공돼 참가자들의 큰 관심을 얻었다.

한 참석자는 "군인가족으로서의 자부심을 다시금 느끼는 뜻깊은 시간이었다"고 소감을 전했다.

양주시가 '2025 군인가족의 날 행사'를 개최하고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장은 "군 장병과 그 가족들의 희생과 헌신 덕분에 오늘의 대한민국이 평화와 번영을 누릴 수 있다"며 "앞으로도 군과 상생협력을 위해 변함없이 최선을 다하겠다"고 말했다.

이번 '2025 군인가족의 날 기념행사'는 군과 지역사회가 서로의 감사와 존경의 마음을 나누며 진정한 '하나됨'을 확인하는 뜻깊은 자리로 마무리됐다.





한편, '군인가족의 날'은 군인가족의 희생과 헌신에 대한 국민적 이해와 관심을 높이고 자긍심을 고취하기 위해 '군인복지기본법'에 따라 매년 9월 넷째 금요일로 지정되어 있으며, 국가와 지방자치단체는 이 날의 취지에 맞는 다양한 행사 및 지원사업을 추진하도록 규정하고 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

