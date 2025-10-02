"기싸움 하는 거냐"…엘베 개똥 방치한 견주 '한자 사과문' 논란

입주민 민원에 견주 직접 작성한 사과문 게재

한자로 작성한 사과문 두고 입주민 '시끌'

아파트 엘리베이터 안에 반려견 대변을 방치하고 떠난 입주민이 이웃에게 항의받자 '한자 사과문'을 게시했다는 소식이 전해진 가운데 이를 두고 다른 입주민이 "기싸움 하는 거냐"며 반발에 나섰다. 지난 1일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 '아파트 엘리베이터 중앙에 반려견 똥을 싸고 튄 일에 대한 견주의 황당한 사과문'이라는 제목의 글이 올라왔다.

한자와 한글이 섞인 사과문에는 "입주민 여러분 귀하. 2025년 9월 29일 20시 전후경 반려견 승강기 내 오물 방치 인지하지 못하여 입주민 여러분께 누를 끼친 것에 심심한 유감을 표합니다. 반려견 주인 올림"이라는 내용이 적혀 있었다. 온라인 커뮤니티 '보배드림'

글쓴이 A씨는 "지난달 29일 오후에 아파트에서 비상식적인 불쾌한 일이 벌어졌다"며 "어떤 견주가 엘리베이터 안에서 반려견이 싼 똥을 치우지 않고 내린 것"이라고 밝혔다. 여러 입주민은 개똥을 피해 엘리베이터를 이용해야 했고, 일부 어린이는 대변을 밟는 피해를 보기도 했다. 이에 입주민들은 관리사무소에 민원을 쏟아냈고, 결국 한 경비원이 나서서 승강기 내부를 청소한 것으로 알려졌다.

관리사무소 측은 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확인해 문제의 개 주인에게 입주민 항의 사실을 전했다. 이후 견주는 직접 작성한 사과문을 승강기 내부에 부착한 것으로 전해졌다. A씨는 "문제는 견주의 사과문이 한자로 작성돼 진정성이 하나도 느껴지지 않는다는 것"이라며 "잘못을 반성하는 게 아니라 스스로 '있어 보이고 싶은' 의도가 담긴 것으로 보였다"고 하소연했다.

이어 A씨는 해당 사과문 옆에 "소중한 우리 글이 있음에도 한자로 뒤덮어 버리셨다. 왜 이 사과문을 보고 이해보다 화가 먼저 나냐. 소중한 반려견이 견주의 태도로 한 순간에 똥개로 변할 수 있다는 사실 알고 계시냐" 등의 내용으로 항의 글을 붙이겠다고 했다.





A씨는 해당 사과문 옆에 "소중한 우리 글이 있음에도 한자로 뒤덮어 버리셨다. 왜 이 사과문을 보고 이해보다 화가 먼저 나냐. 소중한 반려견이 견주의 태도로 한 순간에 똥개로 변할 수 있다는 사실 알고 계시냐" 등의 내용으로 항의 글을 붙였다. 온라인 커뮤니티 '보배드림'

이를 본 누리꾼의 반응은 엇갈렸다. "항의받은 것에 대해 기분 나쁘다고 티 내는 것", "한국인이 아니라 조선족인가", "유식해 보이려는 것 같은 와중에 甚深(심심) 한자를 深深으로 잘못 썼다" 등의 반응을 보였다. 반면 일부 견주를 옹호하는 의견도 있었다. 한 누리꾼은 "글에 표현된 내용만 보면 다른 입주민에 대한 존중과 존경이 잘 담겼다"며 "한자 교육을 받은 세대가 정중하게 작성한 사과문일 수도 있다"고 의견을 남겼다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

