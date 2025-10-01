삼성, 오픈AI '스타게이트 프로젝트' 등 지원사격…전방위 파트너십 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전자·SDS·물산·중공업 4개사 LOI 체결

차세대 AI 데이터센터 혁신 함께 주도

전자, 오픈AI의 D램 수요 증가에 대응

SDS, 데이터센터 개발·기업용 AI 협력

물산·중공업, 플로팅 데이터센터 공동개발

"韓 AI 3대 강국 도약 위해 핵심 역할"

삼성전자는 미국 간판 빅테크 '오픈AI'와 데이터센터 등 글로벌 인공지능(AI) 핵심 인프라 구축을 위해 상호 협력하는 '전방위 파트너십'을 맺었다고 1일 밝혔다.

이재용 삼성전자 회장이 1일 삼성전자 서초사옥에서 샘 올트먼 오픈AI 대표와 '글로벌 AI 핵심 인프라 구축을 위한 상호 협력 LOI(의향서) 체결식'에서 악수하는 모습. 삼성은 오픈AI의 전략적 파트너사로서 반도체, 데이터센터, 클라우드, 해양 기술 등 각사의 핵심 역량을 결집시켜 전방위적인 협력 체계를 구축할 예정이다. 삼성전자 제공

삼성전자에 따르면, 이날 오후 양사는 삼성 서초사옥에서 의향서(LOI) 체결식을 했다. 오픈AI와 의향서를 체결한 삼성 관계사는 삼성전자, 삼성SDS, 삼성물산, 삼성중공업으로 총 4개사다. 체결식에는 이재용 삼성전자 회장을 비롯해 전영현 삼성전자 부회장(DS부문장), 최성안 삼성중공업 부회장, 오세철 삼성물산 사장, 이준희 삼성SDS 사장이 참석했다. 이날 방한한 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)도 자리했다.

삼성전자는 "이번 오픈AI와의 협력을 시작으로 우리나라가 글로벌 AI 분야에서 3대 강국으로 도약하는 데 핵심적인 역할을 수행하겠다"고 밝혔다.

이번에 체결된 파트너십에 따라, 삼성전자는 앞으로 오픈AI의 전략적 파트너사로서의 역할을 하며 반도체, 데이터센터, 클라우드, 해양 기술 등 4개사의 핵심 역량을 결집해 전방위적인 협력 체계를 구축하겠다고 밝혔다.

우선 삼성전자는 '스타게이트 프로젝트'를 진행하고 있는 오픈AI가 고성능·저전력 메모리를 원활하게 공급받을 수 있도록 지원할 예정이다. 스타게이트 프로젝트는 매머드급 AI 인프라 구축 사업이다. 지난 1월 오픈AI와 미 소프트웨어 및 클라우드 기업 '오라클', 일본 투자회사 '소프트뱅크'가 함께 4년간 5000억 달러(약 700조원)를 투자해 데이터센터를 건설하겠다고 발표한 후 진행되고 있다. 수십만 개 이상 그래픽처리장치(GPU) 규모의 연산 인프라 확보가 목표다. 차세대 모델 훈련과 에이전트형 AI 개발 등을 위한 기반 시설을 준비하는 전략적 투자로도 알려져 있다.

오픈AI는 이 프로젝트를 계속 추진하기 위해 웨이퍼 기준 월 90만매의 고성능 D램이 필요할 것으로 전망된다. 이에 맞춰 삼성전자는 오픈AI가 메모리 솔루션 수급에 어려움을 겪지 않도록 지원 사격할 방침이다.

이외에도 삼성전자는 자사가 가진 역량을 바탕으로 오픈AI와 다양한 협력 방안들을 추진해 나갈 것으로 보인다. 삼성전자는 메모리는 물론이고, 시스템반도체, 파운드리(반도체 위탁생산) 사업 인프라를 모두 보유하고 있다. AI 학습과 추론 전 과정에 필요한 다양한 제품 포트폴리오를 갖추고 있는 셈이다. 또한 첨단 패키징, 메모리·시스템반도체 융복합 기술에서도 오픈AI에 차별화된 솔루션을 제공할 준비가 돼 있다.

삼성SDS는 오픈AI와 AI 데이터센터를 공동으로 개발하고 기업용 AI 서비스를 제공하는 파트너십을 맺음에 따라, 첨단 데이터센터 기술을 기반으로 오픈AI의 데이터센터 설계, 구축, 운영 분야에서 협력할 예정이다. 또한 오픈AI가 개발한 AI 모델을 사내 업무시스템에 도입하길 원하는 기업들을 대상으로 컨설팅, 구축, 운영 사업도 진행할 수 있다. 또한 국내 최초로 오픈AI 기업용 서비스를 판매하고 기술을 지원할 수 있는 '리셀러 파트너십'도 체결해, 향후 우리 기업들이 오픈AI의 챗GPT 엔터프라이즈 서비스를 이용할 수 있도록 지원할 수 있게 됐다.

삼성물산과 삼성중공업은 글로벌 AI 데이터센터의 진보와 발전을 위해 오픈AI와 협업하고 특히 '플로팅 데이터센터' 공동 개발을 위해 협력하기로 했다. 플로팅 데이터센터는 해상에 설치하는 첨단 데이터센터다. 육지에 데이터센터를 설치할 때보다 공간 제약이 적고 열 냉각 비용을 절감할 수 있으며 탄소 배출량도 감소시킬 수 있다는 장점이 있다. 다만 이 플로팅 데이터센터는 기술적 난도가 높아 몇몇 국가에서만 상용화를 위한 연구개발이 진행되고 있다.





삼성물산과 삼성중공업은 독자 기술을 바탕으로 플로팅 데이터센터, 부유식 발전설비, 관제센터 개발을 추진할 예정이다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

