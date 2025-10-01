'총책 마동석' 보이스피싱 조직원, 1심서 실형 선고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

캄보디아에 본거지를 두고 '마동석'이라 불리는 총책의 지시로 활동한 보이스피싱 조직원이 1심에서 실형을 선고받았다.

서울동부지법 모습. 연합뉴스

1일 서울동부지법 형사11부(부장판사 강민호)는 범죄단체가입 등 혐의를 받는 김모씨(28)에게 징역 3년 6개월에 추징금 97만4400만원을 선고했다.

재판부는 "불법성을 인지하고 캄보디아로 자발적으로 출국해 범죄단체 가입 후 콜센터 상담원으로 피해자를 기망했다"며 "피해 금액이 1억5000만원에 이르고 피해복구가 이뤄진 게 없지만 범행을 인정하고 있다는 점, 범죄 실질 수익이 피해금보다 적은 점 등을 고려했다"고 판시했다.





김씨는 지난해 12월 캄보디아 소재 '한야콜센터'라는 보이스피싱 단체에 가입해 피해자를 속이는 역할을 하는 등 혐의로 지난 7월 구속 기소됐다. 김씨가 속했던 조직은 마동석이란 활동명을 쓰는 총책 주도로 지난해 10월부터 지난 4월까지 보이스피싱 등 사기를 벌여 11명의 피해자로부터 5억2700만원을 가로챈 것으로 알려졌다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

