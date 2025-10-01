[NGO지금] 기아대책-KB국민은행, 망원시장서 사랑나눔 행사 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

희망친구 기아대책과 KB국민은행이 ‘추석맞이 전통시장 사랑나눔 행사’를 갖고 있다. 기아대책

▲희망친구 기아대책, KB국민은행과 '추석맞이 전통시장 사랑나눔 행사' 진행

희망친구 기아대책(회장 최창남)은 1일 오전 10시 서울 마포구 망원시장에서 '2025 KB국민은행 추석맞이 전통시장 사랑나눔 행사'를 진행했다. 2011년 첫 발걸음을 뗀 '전통시장 사랑나눔 행사'는 올해로 15년째를 맞으며 기아대책과 KB국민은행이 함께하는 대표적인 명절 사회공헌 활동으로 자리 잡았다. 양 기관은 매년 전국 전통시장에서 직접 물품을 구매해 취약계층에 전달해 왔으며, 올해 추석에도 약 15억 원 상당의 물품을 마련해 전국 2만여 가정에 온정을 전할 예정이다.

행사에는 최창남 희망친구 기아대책 회장과 이환주 KB국민은행 은행장을 비롯한 주요 관계자들이 참석해 망원시장 상인들을 격려하고 직접 물품을 구매하며 나눔에 동참했다. 현장에서 한과와 황태포 등 명절 먹거리를 구입해 약 7만 원 상당의 '명절 식품 선물세트'를 제작했다. 마련한 선물세트는 기아대책을 통해 우리마포복지관, 원미자활센터 등 지역사회 취약계층 700가정에 전달된다.

왼쪽부터 애경산업 박진우 상무와 굿피플 이용기 회장이 서울 마포구 굿피플 본사에서 국군의 날을 맞아 국가유공자를 위한 ‘무궁화 선물함’ 전달식을 갖고 있다. 굿피플

▲굿피플-애경산업, 국군의 날 맞아 국가유공자에 '무궁화 선물함' 지원

굿피플(회장 이용기)은 '사랑(愛)과 존경(敬)'의 기업 애경산업과 함께 국군의 날을 맞아 전국 국가유공자 가정에 생필품을 담은 '무궁화 선물함'을 지원한다고 1일 밝혔다. 굿피플과 애경산업은 10월 1일 국군의 날을 맞아 나라를 지키기 위해 헌신한 국가유공자의 노고에 보답하기 위해 무궁화 선물함을 준비했다. 이날 전달된 무궁화 선물함은 총 1500세트로 샴푸, 세제, 손세정제, 섬유유연제 등 2억3000만원 상당의 생필품이 담겼다. 굿피플은 광주전남지부, 대구경북지부, 부산울산경남지부 등 국내 3개 지부를 통해 열악한 환경에 놓인 국가유공자 가정에 전달할 예정이다.

'무궁화 선물함'은 국가유공자, 6.25 전쟁 참전용사 등 나라를 위해 헌신한 호국영웅에게 보답하기 위해 생필품과 침구류 등을 선물함에 담아 전하는 굿피플의 대표 캠페인이다. 애경산업 관계자는 "이번 전달식은 '지지 않고 영원히 핌'이라는 무궁화의 꽃말처럼 나라를 위해 희생하신 국가유공자 및 보훈 가정에 '영원한 감사의 마음을 전달하겠다'는 의미를 담고 있다"며 "앞으로도 그들의 헌신에 보답할 수 있도록 보훈 문화 확산을 위한 노력을 다하겠다"고 말했다.

‘2025 브리지스쿨 희망캠프’에 참여한 중증질환 아동과 가족들이 단체사진을 촬영하고 있다.희망브리지

▲희망브리지, '2025 브리지스쿨 희망캠프' 진행

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 대한의료사회복지사협회(협회장 김현희)와 함께'2025 브리지스쿨 희망캠프'를 열었다고 1일 밝혔다. 이번 캠프에는 중증 질환을 앓고 있는 아동·청소년과 가족 등 150여 명이 함께했다. 희망브리지가 4년째 이어오고 있는 '브리지스쿨'은 30대 사업가 P 씨의 기부로 시작된 50억 원 규모의 의료지원 사업이다. 중증 화상, 외상, 심뇌혈관질환을 앓는 아동에게 최대 5년간 의료비를 지원하며 현재까지 100명이 혜택을 받았다.

참가자들은 1박 2일 동안 ▲환영식 ▲축하공연 ▲가족 포토부스 촬영 ▲부모 힐링 프로그램 ▲가족 프로그램 ▲아동 맞춤 활동 등 다채로운 순서로 어울리며 회복의 시간을 가졌다. 희망브리지 신훈 사무총장은 "중증 질환 치료는 아동뿐 아니라 가족 전체의 삶을 흔드는 긴 싸움이 된다"며 "짧은 시간이지만 서로의 마음을 단단히 붙잡고 새로운 용기를 얻는 시간이 되었으면 한다"고 말했다.

왼쪽부터 이애란 시온평화문화예술단 회장, 신현옥 시온평화문화예술단 이사장, 김철수 대한적십자사 회장, 김용호 서울시의회 의원이 백혈병 어린이돕기 후원식에서 기념촬영하고 있다. 대한적십자사

▲시온평화문화예술단, 백혈병 어린이 돕기 성금 1000만 원 기부

대한적십자사(회장 김철수)는 30일, 대한민국 시온평화문화예술단(이사장 신현옥 목사, 회장 이애란)이 백혈병 어린이 돕기 성금 1000만 원을 기부했다고 밝혔다. 이번 성금은 시온평화문화예술단이 지난달 9일 주최한 '이애란 가수와 함께하는 백혈병 어린이돕기 후원콘서트'를 통해 모금된 것으로, 백혈병 어린이들의 치료와 회복을 지원하는 데 사용될 예정이다.





시온평화문화예술단 이사장 신현옥 목사는 "예술단의 사명은 음악과 예술을 통해 어려운 이웃을 돕는 것"이라며 "작은 정성이 모여 큰 기적을 만들 수 있기를 바란다"고 말했다. 대한적십자사 김철수 회장은 "시온평화문화예술단의 정성 어린 나눔은 백혈병 어린이들에게 큰 희망과 용기가 될 것"이라며 "따뜻한 마음을 담아주신 모든 분들께 깊은 감사를 드린다"고 전했다.





