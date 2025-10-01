'청소년부터 어르신까지'…장성군 '복지 모델' 주목

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장성군이 '장성형 복지 모델' 추진으로 주목받고 있다. 전남 장성군 제공

전남 장성군이 민선 8기 핵심 군정으로 추진 중인 '장성형 복지 모델'이 보편적 복지 실현으로 주목받고 있다.

1일 전남 장성군에 따르면 군은 전남 최초로 대학생 장학금을 지원한다. 학기당 최대 200만원, 총 8학기분의 대학 등록금 실비를 지원한다. 대상은 보호자가 3년 이상 장성군에 주소를 둔 30세 이하 대학 재학생이다.

장성 청소년이라면 누구나 받을 수 있는 '청소년 수당(꿈키움 바우처)'도 도입했다. 군은 9~13세 청소년에 7만원, 14~18세는 10만원 상당의 '바우처 포인트'를 지급하고 있다. 포인트는 서점, 문구점, 안경점, 예체능 학원 등에서 사용할 수 있다.

초·중·고등학교 신입생에게는 입학 축하금도 지원한다. 초등학생 10만원, 중학생 20만원, 고등학생 30만원 상당의 장성사랑상품권을 지급해 새 출발을 격려하고 가계 부담을 줄여준다.

'어르신 복지' 확대도 이목을 끈다. 장성군은 민선 8기 출범 이후 기존 '효도권' 지급액을 연간 18만원에서 30만원으로 증액했다. '효도권' 내 일정 금액을 식재료 구입에 쓸 수 있도록 '건강권'도 추가 도입했다. '효도권'은 이·미용, 목욕탕 이용 시 현금처럼 사용할 수 있는 장성 고유의 복지정책이다.

'노인일자리사업' 활동 시간도 30시간에서 39시간으로 늘려 노후 경제활동을 지원한다. 80세 이상 어르신에게 '택시 요금 바우처 포인트'를 연간 14만4,000원씩 지급하는 '어르신 택시 바우처 사업'도 시행 중이다.

여가 공간인 경로당 지원도 눈에 띈다. 장성군은 폭염이 극심했던 지난여름에 총 62곳의 냉방기기를 교체했다. 등록 경로당 347곳은 물론 미등록 경로당 26곳에도 운영비, 부식비, 양곡 등을 보조 지원하고 있으며, 모든 경로당에 입식 테이블을 설치하는 사업도 시행 중이다.





김한종 군수는 "세심하고 촘촘한 '장성형 복지 모델'을 완성해 청소년이 꿈을 펼치는 희망찬 도시, 어르신이 활기찬 행복한 장성을 만들어 가겠다"고 말했다.





