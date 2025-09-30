대우건설도 광주 챔피언스시티 시공권 포기…사업 차질 불가피

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주상복합 10월 착공 앞두고

포스코이앤씨에 이어 대우도 포기

대우건설이 광주 챔피언스시티 복합개발 사업 시공권을 포기했다. 착공이 임박한 시점에 포스코이앤씨에 이어 대우건설까지 사업을 포기하면서 사업에 차질이 예상된다.

챔피언스시티 복합개발 피에프브이는 대우건설이 주택 개발 시공 협상 중단 의사를 구두로 전달했다고 30일 밝혔다.

대우건설은 단독으로 대규모 개발 사업을 시공하는 데 대한 부담감이 크다고 판단한 것으로 알려졌다.

챔피언스시티는 광주 북구 임동 100-1번지 일원 29만8000㎡ 부지에 총 4315가구의 주거시설과 업무·상업시설, 특급호텔, 역사공원 등을 건립하는 사업이다.

현대백화점 그룹이 더현대 서울 1.5배 규모의 '더현대 광주'를 건립하고, 주상복합은 포스코이앤씨와 대우건설이 주상복합을 시공할 계획이었다.

당초 2029년 말 완공을 목표로 다음 달 착공하고 2단지(3216가구) 1차 분양에 들어갈 계획이었으나 시행사 측은 시공사 선정을 추진할 방침이다.





앞서 포스코이앤씨도 이달 중순 공사 도급 계약 조건이 맞지 않는다며 사업을 철회했다. 지난 17일 포스코이앤씨는 공사도급계약 조건협의 과정에서 발주처와 협의가 최종적으로 이뤄지지 않았다며 시공권을 포기한다고 밝혔다.





