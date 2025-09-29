결국 백기 든 카카오톡…'친구목록' 첫 화면 되살린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4분기 내 개선 업데이트 계획

피드형 친구탭 철회…별도 '소식' 메뉴서 확인

카카오가 최근 개편으로 논란이 일었던 친구탭을 원래대로 되돌린다.

카카오는 "카카오톡 최신 버전에 대한 이용자 의견을 적극 반영해 친구탭 개선을 추진한다"면서 기존 '친구목록'을 카카오톡 친구탭의 첫 화면으로 되살린다고 29일 밝혔다.

카카오는 친구탭 개선 방안을 개발 일정 등을 고려해 오는 4분기 중 적용할 계획이다. 카카오는 현재의 피드형 게시물은 별도의 '소식' 메뉴를 통해 볼 수 있도록 할 예정이다.

카카오는 미성년자 보호를 위한 절차도 간소화할 예정이다. 지난 27일 '지금탭(숏폼)' 내에 '미성년자 보호조치 신청' 메뉴를 신설한 데 이어 신청과 설정 등을 간편하게 할 수 있도록 추가적인 방안을 검토 중이다.





카카오 관계자는 "친구탭 개선 계획 외에도 여러 사용자 경험(UX), 사용자 인터페이스(UI) 개선 작업을 지속적으로 진행 중"이라며 "앞으로도 다양한 피드백을 적극적으로 경청, 반영해 이용자들이 더욱 편리하게 카카오톡을 사용할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

