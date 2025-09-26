광주남구지사협, '사회복지의 날' 맞이 어울림한마당 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25일 남구 다목적체육관 1층에서 광주남구지역사회보장협의체가 제26회 사회복지의 날을 맞이해 남구 사회복지인 어울림한마당 '남구, 복지愛 퐁당!!!' 행사를 개최했다. 광주남구지역사회보장협의체 제공

AD

광주남구지역사회보장협의체는 제26회 사회복지의 날을 맞이해 남구 사회복지인 어울림한마당 '남구, 복지愛 퐁당!!!' 행사를 개최했다고 26일 밝혔다.

지난 25일 남구 다목적체육관 1층 대강당에서 열린 이번 행사는 남구의 사회복지종사자 및 남구청 사회복지 관련 업무 담당자 등 400여명이 참여했다. 행사에서는 사회복지의 의미를 되새기고 서로의 노고를 격려하고 복지공동체의 기반을 다지는 자리로 마련됐다.

기념행사로는 사회복지인 민간·공공부문의 유공자 표창과 더불어, 남구 복지발전과 사회공헌에 앞장선 KB국민은행 관계자에게 감사패가 전달됐다. 화합행사로 즐겁고 재미있는 게임과 프로그램을 통해 참가자들이 소통과 화합하는 시간으로 이어졌다.





AD

광주남구지역사회보장협의체 이선미 민간위원장은 "작년에 이어 올해도 이 행사를 이어가게 되어 매우 감사하다"며 "남구의 사회복지인들이 옛 선조들의 공동체 정신을 이어받아 남구의 따뜻한 공동체 의미를 다시 한번 되새기고 실천을 이어갈 수 있기를 희망한다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>