트럼프 "美 공장 짓지 않으면 의약품 100% 관세…가구·트럭도"

주방·욕실 가구 50%, 소파 등 30%, 대형트럭 25%

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 10월 1일부터 의약품과 가구, 대형 트럭 등에 관세를 부과한다고 25일(현지시간) 밝혔다. 앞서 하워드 러트닉 미 상무부 장관이 의약품에 최헤국 대우를 약속했지만, 한미 무역협정 최종 타결이 지연되는 상황에서 관세 부과 시한이 당장 5일 뒤로 예고됐다.

이날 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 관세 부과 소식을 알렸다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

트럼프 대통령은 의약품과 관련해 "2025년 10월 1일부터 미국에 제약 공장을 건설 중(is building)인 기업을 제외하고, 모든 브랜드 의약품(특허가 만료된 오리지널 의약품을 복제한 의약품 중 특정 상표명으로 판매되는 제품) 또는 특허 의약품에 100% 관세를 부과한다"고 밝혔다.

이어 "'건설 중'은 '착공 중(breaking ground)' 그리고/또는 '공사 중(under construction)'으로 정의한다"며 "따라서 건설이 시작된 경우 해당 의약품에는 관세를 부과하지 않는다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 최근 영국 국빈 방문길에 앞서 관세를 부과한 자동차와 반도체, 의약품을 비교하며 이익률 높은 품목에는 더 높은 관세를 부과할 수 있다고 말하는 등 의약품 관세를 여러 차례 예고했다.

이에 주요 제약사들은 앞다퉈 대미 투자에 나서고 있다. 영국 제약사 GSK는 5년간 미국 내 연구개발(R&D)과 공급망 인프라에 300억달러를 투자하겠다고 발표했고, 미국 제약사 일라이릴리도 미국 버지니아주에 50억달러를 투자해 제조시설을 건설한다고 밝혔다. 존슨앤드존슨은 향후 4년간 미국 내 제조, 연구 및 기술 부문에 550억달러를 투자하고, 아스트라제네카는 2030년까지 500억달러를 투자한다는 계획이다.

아울러 다음 달 1일부터 가구와 트럭에도 관세를 부과한다고 발표했다. 주방 수납장, 욕실 세면대 수납장(Bathroom Vanities) 및 관련 제품에 50% 관세, 소파 등 천이나 가죽으로 마감된 가구(Upholstered Furniture)에는 30% 관세를 부과하겠다고 밝혔다. 또 대형 트럭에도 25% 관세를 부과한다는 방침이다.

트럼프 대통령은 이들 가구가 해외에서 대규모로 '범람(flooding)'해 들어온다며 "이는 매우 불공정한 관행으로, 우리는 국가 안보 및 기타 이유로 우리의 제조업을 보호해야 한다"고 말했다.

대형 트럭(Heavy Trucks)에도 25% 관세를 부과한다. 트럼프 대통령은 "피터빌트, 켄워스, 프라이트라이너, 맥 트럭스, 다른 업체들 등 우리의 위대한 대형트럭 제조사들은 외부 방해의 맹공으로부터 보호받게 될 것"이라며 "여러 가지 이유로 우리의 트럭 운전사들이 재정적으로 건실하고 강건할 필요가 있지만, 무엇보다 국가 안보 목적으로 필요하다"고 밝혔다.

미국 상무부는 지난 4월 의약품과 중·대형 트럭 및 부품 수입이 안보에 미치는 영향을 판단하기 위해 무역확장법 232조를 근거로 조사를 시작했다. 또 8월부터는 수입 가구 관련 조사를 실시했다.

'무역확장법 232조는 특정 품목의 수입이 국가 안보를 위협한다고 판단될 경우 대통령이 관세 부과 등 조치를 통해 수입을 제한할 수 있도록 하는 법안이다. 앞서 철강·알루미늄, 자동차 등에 부과한 품목 관세도 이 법을 근거로 부과했다.

트럼프 대통령이 당장 5일 뒤부터 관세 부과에 나서겠다고 밝히며 미국이 한국에 약속했던 최혜국 대우가 지켜질지도 주목받고 있다. 지난 7월 30일 한미 무역협정 합의 당시 러트닉 장관은 반도체·의약품 관세 관련 "한국은 다른 어떤 나라보다 더 나쁘게 대우받지 않을 것"이라고 말했다. 그러나 후속 협상이 지지부진하며 무역협정 최종 타결이 지연되는 상황에서 러트닉 장관의 약속이 관세 부과 시작과 동시에 곧바로 지켜질지는 알 수 없다.





한편 무역확장법 232조에 따른 의약품 조사가 끝나고 관세가 부과되면서 반도체 관세도 머지않았다는 전망이 나온다. 반도체는 지난 4월 의약품과 함께 조사에 들어갔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

