600대 기업 10월 경기 전망도 '빨간불'…3년7개월 연속 부정 전망

한경협 600대 기업 대상 조사

기업경기실사지수 10월 전망 96.3

제조업, 비제조업 모두 실적 부진

매출액 기준 600대 기업의 10월 기업 경기 전망이 부정적인 것으로 나타났다. 기업경기실사지수(BSI)는 지난 2022년부터 3년여 동안 연속 부정 전망을 기록한 것으로 파악됐다.

한국경제인협회(한경협)가 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 조사한 2025년 10월 기업경기실사지수(BSI) 전망치는 96.3으로 집계됐다. 기준선(100)보다 낮으면 부정 경기 전망을 의미한다. BSI는 지난해 12월(97.3) 이후 최고치를 기록했으나 2022년 4월(99.1)부터 3년7개월 연속 기준선을 하회한 것으로 집계됐다.

이달 BSI 실적치는 97.4로, 이 역시 2022년 2월(91.5)부터 3년8개월 연속 부진 상태다. 업종별로는 제조업(96.8)과 비제조업(95.8)에서 모두 기준선을 하회했다. 제조업 BSI(96.8)는 지난해 4월부터 1년7개월 연속, 비제조업 BSI(95.8)는 올해 8월부터 3개월 연속 기준선을 하회하고 있다.

한국경제인협회

제조업 세부 업종 가운데서는 전자·통신장비(115.8)와 자동차·운송장비(102.9)가 호조를 나타냈다. 식음료·담배, 목재·가구·종이, 의약품은 100으로 기준선을 유지했지만, 비금속 소재·제품(75.0), 일반·정밀기계(90.5), 섬유·의복(92.9), 금속·금속가공(93.3), 석유정제·화학(93.5) 등 나머지 업종은 부진 전망을 보였다.

비제조업에서는 전문·과학·기술 및 사업지원서비스(113.3)가 유일하게 호조 전망을 보였고, 전기·가스·수도, 도소매, 운수·창고는 100.0으로 기준선을 유지했다. 건설(82.2), 여가·숙박·외식(92.9), 정보통신(93.8)은 부진 전망이 이어졌다.

부문별로는 내수(94.2), 투자(89.7), 수출(93.7) 등 전 종목이 부진을 기록하며 지난해 7월 이후 1년 4개월째 기준선을 밑돌았다. 특히 투자 BSI는 5월(87.2) 이후 5개월 만에 다시 80대로 하락했다. 고용(91.0), 자금사정(91.6), 채산성(92.3)도 기준선을 밑돌았으며, 재고(105.0)는 기준선을 상회해 부정적 전망을 나타냈다.

한국경제인협회

한경협은 반도체·자동차·선박 등 주요 수출업종 중심의 실적 개선에도 불구하고 석유화학·철강 등 후방 산업 침체가 장기화되면서 부품·자재 공급 기업들의 전망이 악화된 것으로 풀이했다.





이상호 한경협 경제산업본부장은 "보호무역·관세 등 글로벌 통상환경 악화와 극심한 내수 부진으로 기업 경영 여건이 매우 어려운 상황"이라며 "특히 투자심리 위축은 경제 성장에 큰 부담으로 작용할 수 있다"고 지적했다. 이어 "대외 통상환경 안정과 과감한 규제 혁신을 통해 기업 경기심리를 회복하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

