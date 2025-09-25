'동국제약과 함께하는 동행캠페인', 2025년 하반기 참가자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20~50대 여성 대상…22일 진행

동국제약이 내달 22일 경기 가평군 '아침고요수목원'에서 2025 하반기 '동국제약과 함께하는 동행캠페인'을 진행한다.

이번 캠페인에는 20~50대 여성 40명이 참가해 수목원을 탐방하며 갱년기와 정맥순환장애 등 중년 여성 건강 관리에 대한 정보를 공유할 예정이다. 현장에서는 원예 클래스, 건강 퀴즈 등 체험형 프로그램과 동반자와 추억을 남길 수 있는 사진 촬영을 진행한다.

20~50대 여성이라면 누구나 참여 가능하며, 모녀, 자매, 친구 등 4인 이하로 짝을 이뤄 오는 25일부터 내달 12까지 동국제약 블로그에 게시된 동행캠페인 참가자 모집 게시물을 통해 신청할 수 있다.

'동행캠페인'은 2013년 시작 이후 10년 이상 이어져 온 동국제약의 대표적인 사회공헌 활동이다. 중년 여성들이 걷기와 같은 가벼운 운동과 야외활동을 통해 갱년기 증상을 슬기롭게 극복하고, 다리 건강을 지킬 수 있도록 돕고자 마련됐다. 그동안 춘천 남이섬, 제이드가든, 포천 국립수목원 등 봄·가을 나들이 장소로 적합한 다양한 명소에서 진행해 왔다.





동국제약 관계자는 "여성 갱년기 뿐만 아니라 정맥순환장애와 같은 질환의 관리 필요성과 중요성을 알리기 위해 중년여성 건강 프로그램인 동행캠페인을 꾸준히 이어오고 있다"며 "이번 캠페인을 통해 참가자들이 올바른 건강 지식을 얻고, 아침고요수목원에서 가을 정취를 만끽하며 친구, 가족과 함께 좋은 추억을 만들 수 있기를 바란다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

