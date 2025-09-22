부천시, 초등학생 입학준비금 10만원 지급…22일부터 신청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 부천시는 초등학생 1인당 10만원의 입학준비금을 지역화폐인 '부천페이'로 지급한다고 22일 밝혔다.

지원 대상은 2025년도에 초등학교 또는 대안교육기관에 최초 입학한 1학년 학생이다. 입학일부터 신청일까지 부천시에 주민등록이 돼 있어야 하며, 외국인 학생이나 입학일 이후 부천으로 전입한 경우는 지원 대상에서 제외된다.

신청 기간은 오는 11월 28일까지이며, 온라인이나 동 행정복지센터 방문을 통해 신청하면 된다. 온라인 신청은 부천시 홈페이지에서 가능하며, 부천지역 초등학교에 다니는 학생과 같은 세대에 주민등록이 돼 있는 부모만 신청할 수 있다.

부모가 아닌 보호자가 신청하거나 대안교육기관 학생 등의 경우 온라인 신청은 불가능하고, 다음 달 20일부터 주소지 동 행정복지센터를 방문해 신청해야 한다.

부천시청

AD

입학준비금은 신청인의 명의로 발급된 부천페이 카드로 지급되며, 문구점·서점·의류·신발·안경점 등 입학 관련 물품을 판매하는 지역화폐 가맹점에서 사용할 수 있다. 다만 학원·병원·약국·음식점·숙박업소 등 일부 업종에서는 사용이 제한된다.





AD

조용익 부천시장은 "입학준비금이 학부모의 경제적 부담을 덜고, 모든 아이가 차별 없이 교육받을 수 있는 환경을 조성하는데 기여할 것"이라며 "기한 내 빠짐없이 신청해 주길 바란다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>