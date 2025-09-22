김하늘 해설위원 데뷔…"생중계 해설은 처음이라 무척 떨린다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25일 개막 하이트진로 챔피언십 생중계 해설

국내 8승, 일본 6승 등 통산 14승 수확

2011년 이 대회 우승 메이저퀸 등극 인연

'미녀골퍼' 김하늘이 해설위원으로 나선다.

오는 25일 경기 여주시 블루헤런 골프클럽에서 개막하는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 2025시즌 마지막 메이저 대회 제25회 하이트진로 챔피언십에 해설위원으로 데뷔한다.

김하늘이 KLPGA 투어 하이트진로 챔피언십에서 해설위원으로 데뷔한다. 프레인스포츠 제공

AD

김하늘은 "오랜 후원사의 대회이자 우승 경험이 있는 하이트진로 챔피언십에서 중계석에 앉는다니 감회가 새롭다"며 "생중계 해설은 처음이라 무척 떨리지만 해설위원으로서도 잘 지켜봐 달라"고 데뷔 소감을 밝혔다. 이어 "대회가 열리는 블루헤런은 너무 잘 알고 있는 코스"라면서 "선수 경험을 바탕으로 다양한 홀별 상황이나, 코스공략 방법 등을 시청자의 눈높이에 맞춰 쉽게 전달하도록 노력하겠다"고 말했다.





AD

김하늘은 KLPGA 투어에서 8승, 일본여자프로골프(JLPGA) 투어에서 6승을 기록한 정상급 선수다. 2011과 2012년에는 2년 연속 KLPGA 투어 상금왕을 차지했다. 그에게 하이트진로 챔피언십은 의미가 각별하다. 2011년 이 대회 우승으로 메이저퀸에 등극했다. 2021년 골프 선수 생활을 접은 이후 방송인과 인플루언서로 활동하고 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>