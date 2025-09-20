'폭군의 셰프' 역사왜곡 논란에 원작자 반박…"제대로 고증한 것 맞다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방영 후 명나라 사신 등장 관련해 논란

원작자 “공식 문헌에 기반해 재현했다”

tvN 드라마 '폭군의 셰프' 원작자가 일부 장면을 둘러싼 역사 왜곡 논란에 대해 입을 열었다. 그는 조선 시대의 기록을 근거로 제시하며 드라마 속 장면이 당시 의례에 따른 고증이라는 입장을 밝혔다.

임윤아와 이채민이 주연을 맡은 '폭군의 셰프'는 박국재 작가의 동명 웹소설이 원작이다. 과거로 타임슬립한 셰프가 절대 미각을 지닌 폭군 왕과 얽히며 벌어지는 판타지 로맨틱 코미디다.

방영 시작 후 일부 시청자들은 드라마 속 연희군(이채민 분)이 명나라 사신과 나란히 앉는 장면을 두고 역사 왜곡이라는 지적을 제기한 바 있다.

드라마 ‘폭군의 셰프’. tvN 제공

AD

이에 대해 박 작가는 지난 19일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "사신연 장면은 공식 문헌에 기반해 재현한 것"이라며 "작중 배경 시점과 불과 30년 차이가 나는 공식 문헌을 따랐으며, 이는 당시 실제 외교 현장에서 그대로 적용됐을 가능성이 높다"고 반박했다.

박 작가의 설명에 따르면 1474년 간행된 국가 예법서 '국조오례의'의 빈례 편에 '조정의 사신을 연회하는 법'이 상세히 기록돼 있다. 여기에는 사신은 동쪽, 왕은 서쪽에 자리하도록 명시됐다. 박 작가는 "왕과 사신이 같은 높이에서 마주 앉는 좌석 배치이며, 유교적 예법에 따르면 동쪽이 서쪽보다 서열이 높아 사신의 자리가 오히려 상석"이라고 덧붙였다.

또한 드라마에서 연희군이 명나라 사신에게 먼저 고개 숙여 인사하는 장면 관련해서도 "기록을 살펴보면 왕이 먼저 읍(인사)하고 사신이 답읍하는 것이 원칙"이라며 "명나라 사신은 황제를 대리하는 존재였기 때문에 의전상 조선 왕보다 상위로 대우됐다"고 강조했다.

이어 "이는 국력이나 주권과는 무관한 국제적 의례 절차로, 당시 외교 프로토콜의 일환이었다"고 덧붙였다.





AD

한편 '폭군의 셰프'는 tvN 방영과 동시에 넷플릭스에서도 공개돼 글로벌 인기를 얻고 있다. 최근 넷플릭스 글로벌 TV쇼(비영어 부문) 2위를 기록하며 3주 연속 TOP10에 올랐고, 국내 시청률도 수도권 가구 평균 13.1%, 최고 15.1%를 기록했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>