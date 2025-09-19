마을만들기지방정부협의회, 제2차 정기회의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주민주권 확대·마을공동체 활성화 방안 논의

마을만들기지방정부협의회(상임회장 김이강 광주 서구청장)는 지난 18부터 이틀간 김대중컨벤션센터와 광주 서구 일원에서 '2025년 제2차 정기회의'를 진행했다.

마을만들기지방정부협의회가 18~19일 이틀간 김대중컨벤션센터와 광주 서구 일원에서 '제2차 정기회의'를 진행했다. 광주 서구 제공

지난 2015년 출범해 올해 10주년을 맞이한 협의회는 '지방자치 실현, 지역사회 혁신, 주민 삶의 질 향상'을 목표로 3개 광역자치단체(인천·대전·제주)와 31개 기초자치단체가 회원으로 활동하고 있다.

이번 회의는 지난 6월 새롭게 위촉된 자문위원단이 포럼을 주관, '주민주권 시대, 마을자치가 나아가야 할 방향'을 주제로 주민자치회 법제화 등 주민주권 확대와 마을공동체 활성화 방안에 대한 발표와 토론이 이어졌다.

또 ▲2025년도 사업 추진현황 보고 ▲2026년도 사업계획 심의와 함께 ▲광주 서구의 '내 곁에 생활정부' ▲전남 영암군의 '마을브랜드 모델 구축' ▲광주 광산구의 '마을단위 돌봄체계 구축' 등 지자체 우수사례도 발표됐다.

이튿날에는 광주 서구 양3동 '청춘발산, 추억과 예술마을'을 탐방하며 지역사례를 직접 확인하는 프로그램도 진행됐다.





김이강 상임회장은 "전문가 자문위원단의 참여로 정책 논의가 체계적으로 심화했다"며 "이번 정기회의를 통해 주민주권 시대에 부합하는 자치모델을 구체화하고, 마을공동체의 지속가능한 발전을 위한 실천적 방향을 마련하는 계기가 됐다"고 말했다.





