동의과학대 기계공학과 글로벌팀, ‘DIVE 2025’ 해커톤 도전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동의과학대학교(총장 김영도)는 기계공학과(학과장 김국용) 재학생 이동석 학생과 미얀마·베트남 출신 유학생들이 구성한 글로벌 팀 'FUSION'이 지난달 열린 'DIVE 2025(2nd 글로벌 데이터 해커톤)'에 참가했다고 18일 전했다.

'DIVE 2025'는 지난 8월 23일부터 24일까지 1박 2일간 벡스코에서 개최된 데이터 기반 문제 해결 대회로 국내외 대학생과 직장인, 일반인 등 총 85개 팀이 본선에 올라 공공데이터와 기업 미개방 데이터를 활용한 산업 혁신 아이디어를 겨뤘다.

동의과학대 기계공학과 글로벌팀. 동의과학대 제공

AD

'FUSION' 팀은 기계공학과 1학년 이동석을 비롯해 미얀마 출신 대위 나 잉 웅(DAE WAII NAING OO), 킨 묘 뒤(KHIN MYO HTWE), 베트남 출신 응웬 후 꾸엣(NGUYEN HUU QUYET) 등 4명으로 구성됐다. 전공이 기계공학임에도 ICT와 데이터를 접목한 새로운 해법을 모색하기 위해 대회에 도전했다.

이들은 부산시공사·공단공공데이터실무협의체가 제시한 '부산시 공사·공단 채용정보를 활용한 지역 청년취업지원 웹/앱서비스 개발'을 주제로 삼았다. 같은 주제를 선택한 팀만 15개 팀에 달했지만, 'FUSION'은 단순 채용정보 제공을 넘어 청년 맞춤형 필터링 기능과 공정한 정보 접근성을 강조한 서비스를 기획했다.

팀장 이동석 학생은 "결과보다 배움이 큰 경험이었다. 문제 정의부터 서비스 설계까지 다국적 팀원들과 협업하며 어려움과 가능성을 동시에 느꼈다"며 "특히 합격자 중심이 아닌 모든 지원자의 취업 여정을 지원하는 관점을 제안한 점이 의미 있는 성과"라고 소감을 전했다.

대위 나 잉 웅 학생도 "데이터 분석 방법을 직접 배우며 자신감을 얻었고, 다양한 청년들의 도전에서 큰 동기를 받았다"며 "수상 팀들의 아이디어에서도 많은 것을 배웠다"고 말했다.





AD

김국용 학과장은 "외국인 유학생과 국내 학생이 함께 처음 도전한 이번 해커톤은 전공 지식을 넘어 디지털 융합 역량을 키우는 계기가 됐다"며 학생들을 격려했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>