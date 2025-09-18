한화그룹, 하반기 신규 채용 3500명…방산 등 사업 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우수 인재 확보 및 청년 일자리 창출 차원

상반기 2100명 이어 하반기 인원 늘려

방산 분야에서만 연 2500명 채용 예정

한화그룹이 하반기 신규 채용 규모를 확대한다. 방산과 우주, 조선, 해양, 금융, 기계, 서비스 등에서 사업을 확대하면서 우수 인재를 확보하고 청년 일자리 창출에 앞장서기 위해서다.

한화는 30개 계열사의 하반기 신규 채용 규모를 상반기 대비 1400여명 늘린 3500여명으로 확대했다고 18일 밝혔다. 앞서 상반기 2100여명을 신규 채용했고, 하반기 채용이 마무리되면 올해 총 5600여 명을 뽑게 된다.

서울 중구에 위치한 한화 본사 사옥 전경. 한화

AD

한화는 방산 분야에서만 연간 약 2500명을 채용할 예정이다. 금융 계열사는 700여명을 뽑는다. 주요 계열사별 연간 채용인원은 ▲한화에어로스페이스 1100명 ▲한화오션 800명 ▲한화시스템 550명 ▲한화생명 300명 ▲한화손해보험 250명 ▲한화투자증권 200명 등이다.





AD

한화 관계자는 "하반기 신규 채용 확대를 통해 양질의 일자리를 창출해 청년 고용 문제 해결에 적극적으로 동참하는 한편 국내 경제 활성화에도 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>