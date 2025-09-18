20개 동 찾아가 '현장구청장실' 여는 이승로 성북구청장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주민과 함께 소통·정책 공유…11월까지 순회

서울 성북구(구청장 이승로)는 지난 16일부터 ‘2025년 하반기 1일 현장구청장실’ 운영을 시작해 올해 11월 11일까지 총 20개 동을 순회하며 주민과 함께 지역 현안을 논의한다고 18일 밝혔다.

서울 성북구가 안암동을 시작으로 ‘2025년 하반기 1일 현장구청장실’ 운영을 시작했다. 지난 16일 안암동 현장구청장실에서 이승로 성북구청장이 주민 제안에 대해 설명을 하고 있다. 성북구 제공.

현장구청장실은 ‘삶의 현장에 주민이 있고, 주민이 있는 현장에 답이 있다’는 이승로 구청장의 구정 철학이 담긴 성북구의 대표 소통 사업이다. 주민이 구청을 찾아가는 것이 아니라 구청장이 직접 동 현장을 방문해 주민 의견을 듣고 해결 방안을 모색하는 방식으로 2018년부터 운영돼 오고 있다.

올해 9회를 맞은 현장구청장실에서는 구청장이 직접 그간 접수된 주민 제안과 해결 성과를 PPT 형식으로 발표하며, 진행 과정과 미해결 과제까지 공유한다. 이번 구성은 직원 아이디어 공모로 마련돼 현장의 목소리를 효과적으로 전달하고 주민 참여를 높이는 것이 특징이다.

또한 주민 참여 강화를 위해 일부 무대에서는 주민이 직접 구청장과 함께 제안을 설명하고 토론하는 방식이 도입됐다. 이원생중계 시스템도 새롭게 도입돼 리포터가 현장을 연결하고 제안 배경을 실시간 소개해 이해도를 높인다.

아울러 현장에서는 대사증후군 검진, 마을행정사 상담, 건축·위생·지적 민원 상담 등 생활밀착형 행정 서비스도 함께 운영된다. 구는 정책 홍보 방식에도 변화를 줘 ‘구청장과 함께하는 1대 300 정책홍보 퀴즈’ 프로그램을 마련, 주민들이 정책 내용을 재미있게 학습할 수 있도록 했다.

이승로 성북구청장은 “주민들의 다양한 의견을 듣고 이를 정책에 반영하는 것이 가장 중요하다”며 “특히 그동안의 현장구청장실 성과를 주민과 공유하고, 주민과 함께 무대에 올라 현장의 이야기를 나눌 수 있어 뜻깊게 생각한다”고 말했다. 이 구청장은 “앞으로도 ‘1일 현장구청장실’을 통해 주민과 더 가까이 소통하고, 실질적인 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.





이번 현장구청장실은 성북구청 공식 유튜브 채널 ‘성북TV’를 통해 생중계되며, 관심 있는 주민은 실시간 시청과 오픈채팅방 의견 참여가 가능하다.

안암동 현장구청장실 현장 모습. 성북구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

