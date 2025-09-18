'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

장관 낙마 후 2개월 만에 유튜브 홍보 재개

보좌진에 대한 갑질 의혹으로 여성가족부 장관에서 낙마한 강선우 더불어민주당 의원 측이 유튜브 구독자 10만명을 돌파했다는 영상을 뒤늦게 공개했다. 해당 영상에서는 인사청문회 장면과 더불어 '타이밍이 좋지 않았다'는 자막도 보인다. 17일 오후 6시께 강 의원은 '이걸 지금 올린다고?'라는 제목의 유튜브 영상을 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 올렸다.

해당 영상은 강 의원의 유튜브 구독자가 10만명을 달성해 유튜브 본사로부터 받는 '실버 버튼'을 소개하는 내용을 담고 있다. 약 1분30초의 짧은 영상에서는 구독자 10만명 돌파를 축하하는 장면과 더불어 강 의원의 여가부 장관 청문회 장면도 나온다. 구독자 10만명은 진작에 돌파했지만 실버 버튼을 받은 사실을 뒤늦게 공개한 이유가 본인의 청문회 때문이었다는 취지다. "타이밍이 좋지 않았슈"라는 자막도 달렸다.

다만 국민일보에 따르면, 영상이 올라온 후 해당 영상을 접한 국회 보좌진들 중심으로 "본인이 왜 여가부 장관에 낙마한 것인지 전혀 이해하지 못하고 있다"며 강한 비판이 일고 있다. 한 보좌진은 "피해자에게 해당 장면이 어떤 의미로 다가올지 전혀 고려하지 않았다"며 "여전히 본인이 무엇을 잘못한 건지 전혀 이해하지 못했다는 방증"이라고 비판했다.





강선우 의원이 올린 약 1분 30초의 짧은 영상에서는 구독자 10만 돌파를 해 실버 버튼의 받은 장면이 나온다. 유튜브 채널 '강선우'

앞서 강 의원은 7월14일 여가부 장관 청문회에서 사퇴하며 본인의 갑질 의혹 등과 관련해 "저로 인해 논란이 있었던 점에 대해 송구스럽게 생각한다"며 "그 논란 속에서 상처받았을 보좌진들에게 심심한 사과를 드린다"고 사과한 바 있다. 이후 외교통일위원회로 소관 상임위원회를 옮겨 의정활동을 이어가고 있다. 이 가운데, 경찰은 보좌관 갑질 의혹 등 강 의원이 받는 의혹과 관련해 고발장 8건을 접수한 상태다. 이에 경찰은 지난 15일 강선우 더불어민주당 의원을 상대로 지난달 28일 첫 소환조사를 마쳤고 관련 수사를 진행 중이다.





