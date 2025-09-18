신세계그룹, 2026년 신입사원 공개 채용…19일부터 서류 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10개 주요 계열사 신입사원 공개 채용 시작

올해부터 인턴십 폐지…서류·면접으로 선발

신세계그룹이 오는 19일부터 2026년 신입사원 공개 채용을 진행한다고 17일 밝혔다.

채용에 나서는 신세계그룹 계열사는 이마트, 신세계백화점, SCK컴퍼니(스타벅스), 신세계프라퍼티, 신세계디에프(면세점), 신세계I&C, 신세계센트럴, 신세계푸드, SSG닷컴, 신세계라이브쇼핑 등 총 10개사다.

서류 접수 기간은 오는 19일부터 다음 달 13일까지다.

서류 전형 결과는 10월 말에 발표된다. 이후 면접 전형을 거쳐 최종 합격자를 선발한다.

올해 공개 채용부터는 기존에 하던 한 달간의 인턴십 과정을 폐지하고, 서류와 면접 전형만으로 최종 합격자를 선발한다.

최종 합격자는 내년 1월에 입사하게 된다.

자세한 사항은 신세계그룹 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.





신세계그룹 관계자는 "올해부터 인턴십 과정을 없애 신속하고 집중도 높은 채용을 진행함으로써 지원자들에게는 불확실성을 줄여주고 회사는 미래 인재를 조기에 확보하고자 한다"며 "신세계그룹의 가치와 비전에 공감하는 청년들의 적극적인 관심과 지원을 기대한다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

