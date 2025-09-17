에어부산, 가을 여행객 대상 국내선 항공권 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘여행가는 가을’ 캠페인 참여…부산·울산발 제주 노선 최대 2만원 쿠폰 혜택

에어부산(대표 정병섭)이 가을철 국내 여행객들을 위한 특별 할인 이벤트를 내놨다.

에어부산은 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 국내 여행 활성화 캠페인 '여행가는 가을'에 참여해, 오는 10월 31일까지 국내선 항공권 할인 프로모션을 진행한다.

이번 프로모션은 부산-제주, 울산-제주 노선을 대상으로 한다. 왕복 항공권 5만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 2만원 할인 쿠폰을 선착순 제공하며, 계정당 최대 4매까지 발급받을 수 있다. 쿠폰은 발급 직후 결제 단계에서 바로 적용할 수 있다.

탑승 기간은 10월 13일부터 11월 16일까지다. 쿠폰 발급과 사용 방법 등 세부 내용은 에어부산 홈페이지와 모바일 앱·웹 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.





에어부산 관계자는 "가을 여행을 준비하는 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하고 국내 관광 활성화에도 기여하기 위해 이번 프로모션에 참여했다"며, "다양한 노력으로 고객 만족도와 여행 수요 확대를 동시에 이끌어가겠다"고 말했다.

에어부산 가을 국내선 항공권 할인 프로모션 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

