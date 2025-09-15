곡성몰, 10월 2일까지 추석 맞이 '특별전'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최대 40% 할인…전 상품 무료 배송

'곡성의 정(情), 최대 40% 특별전' 포스터. 곡성군 제공

AD

전남 곡성군(군수 조상래)은 다가오는 추석을 맞아 오는 10월 2일까지 18일간 군 공식 온라인 쇼핑몰 곡성몰에서 '곡성의 정(情), 최대 40% 특별전'을 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 기획전은 민족 최대 명절인 추석을 앞두고 합리적인 가격으로 명절 선물을 준비할 수 있도록 마련됐다. 행사에서는 곡성의 대표 특산물인 곡성멜론을 비롯해 사과, 배, 참송이버섯, 순한한우 혼합세트 등 추석 상차림과 선물 세트로 적합한 상품들이 다양하게 선보인다.

할인 혜택도 풍성하다. 행사 기간에 곡성몰 회원은 전 상품 10% 기본 할인에 더해 카테고리별 할인 품목에 한해 최대 40%까지 싼 가격으로 상품을 구매할 수 있다.

1인당 할인쿠폰은 4매까지 발급되며, 쿠폰 1매당 최대 10만원 할인 혜택이 적용된다. 특히 전 상품 무료배송 서비스도 제공돼 소비자 부담을 한층 덜어줄 전망이다.

그동안 곡성몰은 매월 시의성 있는 기획전, 색다른 고객 참여 이벤트를 통해 소비자와 지역 농가를 연결하는 상생 플랫폼으로 자리매김해 왔다.

특히, 이달 기준 누적 매출 19억7,000만원으로 조만간 20억원 매출을 눈앞에 두고 있다. 회원 수 3만2,000명 돌파, 최근에는 대형 백화점과 농협하나로마트와 연계한 오프라인 판촉전 개최 등 다방면에서 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 이번 추석 특별전 역시 지역 농특산물의 경쟁력을 알리고, 농가 소득 증대와 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다.





AD

곡성몰 관계자는 "올해 추석에도 곡성몰을 통해 정성 가득한 명절 선물을 준비하시길 바란다"며 "앞으로도 소비자는 합리적 가격과 편리한 쇼핑을, 농가는 안정적 판로와 소득 증대를 동시에 얻을 수 있는 상생 구조를 강화해 나가겠다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>