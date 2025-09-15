금산군, 금산 청년들 글로벌 인재로 키운다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금산교육사랑장학재단, 대학생 그룹 해외문화탐방 결과보고회 개최

사진=금산군 제공

AD

금산군이 금산 청년들을 글로벌 인재로 키우기 위한 대학생 그룹 해외문화 탐방을 실시한 후 그 결과 보고회를 열었다. 특히 금산형 관광 콘텐츠 개발과 시장·축제 활성화 방안 등 아이디어도 제시됐다.

(재)금산교육사랑장학재단은 지난 13일 장학재단 회의실에서 대학생 그룹 해외문화 탐방 결과보고회를 개최했다.

이 사업은 관내 고교를 졸업한 대학생들을 대상으로 팀별 최대 1000만 원 한도 내에서 신청 금액의 80%를 지원하는 조건으로 지난해부터 시행되고 있다.

올해 '든든한 친구들팀' 등 6개 팀을 선정했으며 이들은 여름방학 동안 영국, 프랑스, 스위스, 튀르키예 등 유럽 지역과 태국에서의 해외 탐방을 무사히 마쳤다.

이번 보고회에서 탐방을 통해 얻은 경험과 느낀 점을 팀별로 발표하며 금산형 관광 콘텐츠 개발, 시장과 축제의 활성화 방안, 유럽 슬로우 푸드 문화를 통한 금산 인삼의 가치 모색 등 금산군에 접목할 수 있는 아이디어를 제시했다.

사진=금산군 제공

조신영 이사장은 "이번 해외문화탐방을 통해 금산 청년들이 세계를 향한 시야를 넓히고 지역을 이끌어갈 인재로 성장하길 바란다"며 "앞으로도 지역 인재들이 잠재력을 펼칠 수 있도록 다양한 기회를 마련하겠다"고 말했다.





AD

박범인 금산군수는 "이번 경험이 대학생들에게 좋은 성장의 기회가 됐을 것"이라며 "군 미래 발전을 적극적으로 주도해 나가는 글로벌한 인재가 되길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>