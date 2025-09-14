아이메디, 1331억 투자 구미1산단에 컬러 콘택트 렌즈 공장 신설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북도·구미시와 양해각서

국내 최대…570여명 채용

경북도와 구미시는 지난 12일 구미컨벤션센터에서 양금희 경북도 경제부지사, 김장호 구미시장, 양진호 구미시의회 부의장 등이 참석한 가운데 ㈜아이메디와 경북도·구미시 간 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

(주)아이메디는 경산에 본사를 둔 콘택트렌즈 전문 제조기업으로, 몰드 사출을 위한 금형 및 전체 공정에 필요한 생산 설비를 자체 개발하고, 독보적인 고함수율(착용감) 렌즈 기술을 보유하고 있다.

양금희 경북부지사(왼쪽)와 김장호 구미시장(오른쪽), 아이메디 장길남 대표가 양해각서를 체결한 뒤 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다.

이번 투자를 통해 구미 국가 제1산업단지 내 총면적 4만 8346㎡(1만 4천평) 건물에 1331억원 규모의 신규 공장을 조성하고, 컬러 콘택트렌즈 대량 생산 체제를 구축한다.

해당 기업은 2028년까지 월 1억개 생산 설비 가동을 목표로 하고 있으며, 이는 국내 최대 규모의 생산시설이며, 세계 유명 글로벌 제조기업과도 어깨를 나란히 할 정도의 규모다. 첨단 자동화 설비와 대규모 채용(570명 예정)을 통해 생산성과 고용 창출을 동시에 달성해 지역경제 활성화에도 큰 보탬이 될 전망이다.

특히, 글로벌 K-뷰티 산업의 급성장과 함께 컬러 콘택트렌즈 시장이 폭발적으로 확대되면서 이번 투자는 세계 시장 공략의 교두보가 될 것으로 평가된다.

단순한 시력 교정 제품을 넘어 미용·패션 아이템으로 인식되면서 수요가 급증하고 있으며, ㈜아이메디는 기술력과 브랜드 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장 진출을 본격화할 예정이다.

경북도와 구미시는 앞으로 ㈜아이메디가 추가 투자에 나설 수 있도록 투자환경 개선과 지원을 이어간다는 방침이다. 또한 이번 투자가 다른 광학·의료기기 관련 기업들의 연쇄적 투자를 끌어내는 마중물이 되기를 기대하고 있다.





양금희 경북도 경제부지사는 "㈜아이메디의 투자가 구미를 세계 콘택트렌즈 산업의 중심지로 도약시키는 계기가 될 것" 이라며 "경북도는 기업이 안심하고 성장할 수 있는 환경을 조성해 글로벌 강소기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다" 고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

