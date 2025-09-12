본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[르포]"'오징어게임' 숙소 같았다"…美구금 근로자들, 트라우마 안고 귀국

전영주기자

심성아기자

입력2025.09.12 18:08

수정2025.09.12 18:16

시계아이콘02분 04초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

316명 인천공항 도착…8일 만에 귀국
수갑·빵 식사…"범죄자 대우에 충격"
가족들 "다시는 미국 출장 못 보낸다"
협력업체 "합법적 취업비자 보장 시급"

"이제 미국은 못 가겠습니다. 여행으로도 무섭네요." (미 이민 당국에 구금됐던 50세 남성 근로자)
"수갑 차고 범죄자 취급당하는 걸 보니 다시는 아들을 미국 출장 못 보내겠어요." (아들이 구금됐던 70대 이모씨)

12일 오후 3시24분 인천국제공항 제2여객터미널. 미국 이민 당국에 구금됐다가 풀려난 한국인 316명을 태운 비행기 바퀴가 활주로에 닿았다. 미국 조지아주 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리공장 근로자들이 구금된 지 꼭 8일 만에 고국 땅을 밟았다.


공항 입국장에 들어선 근로자들의 얼굴에는 지난 7일간 고생으로 피곤한 기색이 역력했다. 공항 입국장에 들어선 직원들은 마스크를 쓴 채 묵묵히 정해진 길을 따라나섰다.

[르포]"'오징어게임' 숙소 같았다"…美구금 근로자들, 트라우마 안고 귀국 12일 오후 4시께 인천국제공항 제2여객터미널 장기 주차장에서 미국 이민국에 구금됐던 한국인 직원이 가족과 만나는 모습. 가족들은 눈물을 훔치면서도 반갑게 맞이했다. 심성아 기자
AD

미국 전자여행허가(ESTA·이스타) 비자로 근무했다는 A씨(남성·64)는 "회사에서는 업무용 비자를 발급 안 해주며 여행 비자도 상관없다고 해서 안심했는데 체포당할 때 충격이 크고 정신적으로 트라우마가 됐다"며 "지금껏 해외에 일하러 자주 나갔지만 앞으로 출국이나 출장은 걱정이 너무 많다"고 했다. 또 다른 근로자 이씨(남성·50)는 "엔지니어가 일하다 잡혀서 갇히는 건 상상도 못 할 일이지 않나"라고 털어놨다.


이들의 이야기를 종합하면 이민세관단속국(ICE) 요원들은 갑자기 업무공간으로 쳐들어온 뒤 업무 중인 근로자들에게 막무가내로 총구를 들이밀었다. 손과 발은 물론 허리까지 수갑을 채운 채 구금시설로 연행했다. 적법한 비자를 얻은 근로자도 예외가 아니었다.


협력사 직원 아내 김모씨(35)는 "남편이 지난 4일 첫 출근하고 오전 11시46분께(한국시간) 회의 들어간다고 했는데, 회의 중 갑자기 이민국에서 불법 체류자를 잡으러 왔다는 메시지를 남기고 사라졌다"며 "남편이 회의 가능한 'B1' 비자를 받고 나갔기 때문에 걱정을 안 하고 있었는데 연락이 두절됐다"고 구금 직전 상황을 설명했다.


구금시설에서 지내는 동안은 "계속 기다림, 기다림, 기다림"이었다고 한다. 근로자 B씨(남성·60대)는 "인터뷰를 몇 번씩 하는 사람도 있고, 한두 번만 하는 사람도 있고 일관성이 없었다"며 "인터뷰 때는 간단한 질문만 했다. 비자와 지금 상황이 같은지만 확인했다"고 했다.

[르포]"'오징어게임' 숙소 같았다"…美구금 근로자들, 트라우마 안고 귀국 12일 오후 3시께 인천국제공항 제2여객터미널 장기주차장에서 미국 이민국에 구금됐던 직원들의 가족들이 착륙장을 바라보며 비행기가 도착하기를 애타게 기다리고 있다. 심성아 기자

처음 구금시설에 들어간 근로자들은 수용소처럼 이층침대가 나열된 방에 갇혔다. 한 방에는 100여명이 생활했다. ICE 요원과 인터뷰한 근로자 중 일부는 4인실이나 2인실로 이동할 수 있었다. 구금된 7일간 식사는 모두 물과 밀가루 맛만 나는 빵만 제공됐다.


LG에너지솔루션 엔지니어라고 밝힌 조영일씨(44)는 "7일 동안 범죄자 대우를 받으면서 지냈다"며 "2인1실이었는데 변기가 같이 있어서 뭘 먹기도 어렵고 인권이 보장되지 않는 상황이라 힘들었다"고 했다.


익명을 요구한 50대 남성은 "넷플릭스 '오징어 게임' 속 침실을 떠올리면 된다"며 "식사는 왜 주는지 모를 정도로 먹을 수 없는 상태였다"고 당시 상황을 떠올렸다.


한국 땅을 밟은 근로자들은 곧바로 공항에서 차로 10분가량 떨어진 장기 주차장 4층으로 이동했다. 가족과 지인도 이곳에 대기하고 있었다. 엘리베이터 문이 열리자 사방에서 구금됐던 근로자들의 이름을 부르는 목소리가 터져 나왔다. 환호와 박수가 뒤섞였고 "아빠!"를 외치며 달려드는 아이들도 보였다. 꽃다발을 들고 손꼽아 아들을 기다리던 어머니 눈가엔 눈물이 맺혔다.

[르포]"'오징어게임' 숙소 같았다"…美구금 근로자들, 트라우마 안고 귀국 12일 오후 4시께 인천국제공항 제2여객터미널 장기주차장에서 미국 이민국에 구금됐던 직원들을 기다리고 있는 가족들과 지인들. 심성아 기자

다시는 미국 출장을 보내지 않겠다는 가족·지인도 있었다. 아침 9시부터 강원 강릉에서 인천국제공항으로 달려온 이모씨(74)는 "처음 회사에서 전화 받았을 땐 간단한 조사만 받을 줄 알았는데, 뉴스에서 보여주는 구금 시설이 너무 열악해 놀랐다"며 "아들은 미국뿐 아니라 중국, 유럽, 베트남 여러 나라를 다니며 일하는 기술자다. 이번 미국 출장은 회사 근로자들을 보내고 싶어했는데, 비자 발급이 거절돼 비자가 있는 본인이 나가야만 했다"고 말했다.


장인어른을 애타게 기다린 윤모씨(40)는 "장인어른이 또 나가셔야 하면 말릴 순 없겠지만 너무 걱정될 것 같다"고 했다. 아들을 만난 김모씨(64)는 "만약 회사에서 또 해외 출장을 보낸다고 하면 회사를 그만두게 할 것"이라고 단호하게 말했다.


협력업체 직원의 아내 김모씨는 "마무리 공정은 프로젝트를 해오던 사람들이 해야 하는데 대체 인력을 투입하면 배터리 장비에 오류나 불량이 많이 나오기 때문에 일이 복잡해지고 오래 걸리게 된다고 남편이 한탄했다"며 "마지막 세부 작업을 위해서라도 지금 이 직원들이 다시 투입돼야 하기 때문에 이들이 합법적으로 당당히 일할 수 있도록 취업비자를 보장해 줬으면 한다"고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

근로자 10여명이 갇혔다가 귀국했다는 협력업체 대표는 "일단 일찍 귀가시키는 것이 급선무"라며 "미국 현지에 인력을 새로 보내기 위해 차차 방법을 찾아야 할 것 같다"고 한숨을 내쉬었다.




인천=전영주 기자 ange@asiae.co.kr
심성아 기자 heart@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
짝퉁의 공습
  • 25.09.1214:14
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1208:08
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1116:50
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1111:16
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1011:15
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K-브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로

이슈
9·7 주택공급 확대방안
  • 25.09.0716:52
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시

    정부가 주택공급 대책의 일환으로 관계 기관으로 구성된 조직을 신설하는 등 시장 감독 기능을 강화하기로 했다. 시장 특성상 소수 특이 거래가 적잖은 영향을 끼칠 수 있는 데다 투명성을 낮출 수 있다고 판단해서다. 신설을 검토 중인 조직은 국토교통부를 비롯해 금융위원회, 국세청, 금융감독원 등을 중심으로 한다. 수사 권한을 가진 경찰청도 참여한다. 기획부동산이나 허위매물 등과 관련해 처벌 근거를 마련하는 한편 필요

  • 25.09.0716:28
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"

    김윤덕 국토교통부 장관은 7일 정부가 발표한 '5년간 수도권에 135만가구 공급' 대책과 관련해 "연평균 27만가구로, 매년 1기 신도시가 조성되는 것과 같은 규모"라며 "착공 기준을 도입해 국민이 체감할 수 있는 공급으로 만들겠다"고 밝혔다. 김 장관은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 부동산관계장관회의 모두발언에서 "수도권의 경우 2022년 이후 위축된 주택 공급이 아직 회복되지 않았다"며 "수도권 주택 부족을 근

  • 25.09.0716:20
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"

    정부가 7일 주택공급 확대 방안을 내놓으면서 정비사업 제도도 전반적으로 손보기로 했다. 15년 이상 걸리는 사업 기간이 주택공급 확대에 제약인 점을 반영, 절차를 간소화해 사업 기간을 최대 3년 이상 줄이겠다는 구상을 내놨다. 국토부 관계자는 "서울 40만가구를 포함해 수도권에 지정된 정비구역이 총 68만가구로 1기 신도시의 2배 규모"라며 "이 물량이 신속히 공급돼 국민이 체감할 수 있도록 사업 기간을 최대한 단축하고

  • 25.09.0715:28
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다

    정부가 7일 발표한 주택공급 확대방안에서 눈에 띄는 건 과거 공급기준을 통상 '인허가'로 삼다가 '착공'으로 바꾼 부분이다. 사업시행자가 관청으로부터 인허가를 받은 후에도 시장 상황 등에 따라 사업 시점이 제각각인 탓에 일선 국민이 체감하는 것과 괴리감이 있다는 판단이 작용했다. 김윤덕 국토교통부 장관은 이날 부동산 관계장관회의 후 브리핑에서 "그간 개별 사업의 단편적 공급 목표를 제시하거나 체감도 낮은 인허가

  • 25.09.0715:00
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공

    한국토지주택공사(LH)가 수도권에 조성한 택지를 민간에 파는 대신 직접 주택사업을 하기로 했다. 비주택용지를 용도 전환하는 방식도 적극적으로 활용한다. 기존 공공택지에서는 인허가 등을 단축해 사업속도를 높인다. 노후 공공임대나 공공청사를 재건축하는 한편 학교용지·유휴부지 활용도를 높이기 위해 제도를 손본다. 사업을 더디게 했던 규제를 완화하고 자금조달을 돕는 등 민간 주택공급 여건도 개선하겠다는 계획이다.

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

19:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기