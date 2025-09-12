전북도, 내년 재해예방사업 국비 1,054억 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전년 대비 162%…재해위험저수지 등 추진

전북도가 내년 재해 예방사업을 위한 국비 1,054억원을 확보했다

12일 도에 따르면 이번에 확보한 국비는 전년도 651억원 대비 162% 규모로, 도민의 생명과 재산을 보호하기 위한 적극적인 행정의 성과로 평가된다.

전북도청 전경. 전북도 제공

이번 재해 예방사업은 ▲풍수해 생활권 종합정비 ▲재해위험개선지구 ▲급경사지 붕괴위험지역 ▲재해위험 저수지 등 총 101개 지구를 대상으로 추진된다.

이 중 신규 22개 지구를 포함해 계속사업 77개, 마무리 단계의 2개 지구가 포함되며, 국비와 지방비를 합친 총사업비는 더욱 확대될 전망이다.

주요 신규 사업 국비 확보액은 ▲풍수해 생활권 종합정비 5개 지구 49억원 ▲재해위험개선사업 6개 지구 44억원 ▲급경사지 붕괴위험지역 7개 지구 28억원 ▲재해위험 저수지 4개 지구 4억원 등으로, 집중호우와 태풍 등 자연재해로부터 도민의 생명과 재산을 보호하기 위한 정비가 강화된다.

특히 '풍수해 생활권 종합정비사업'은 마을 단위의 침수·붕괴 등 재해 취약 요인을 통합적으로 발굴해 하천·하수도·배수펌프장 등 기반시설을 함께 정비하는 방식으로, 기존의 단편적 재해 예방사업에서 탈피해 지역 맞춤형·통합형 정비로 전환되는 것이 특징이다.

도는 이번 국비 확보를 위해 정밀한 현장 조사와 전문가 컨설팅, 드론 촬영 등 과학적 기법을 활용해 사업 타당성을 면밀히 검토해 왔으며, 정부 사업 선정 과정에서도 높은 평가를 받은 바 있다.

오택림 도 도민안전실장은 "전년 대비 162%인 1,054억원의 국비를 확보한 것은 재해예방 역량 강화를 위한 중요한 성과다"며 "앞으로도 사업 기간을 단축하고 신규사업 및 계속사업 예산 확보에 더욱 집중, 도민의 안전을 최우선에 두는 행정을 실현하겠다"고 말했다.





한편, 도는 시·군별 재해 특성과 지형·지질 조건에 맞춘 맞춤형 재해 예방사업을 적극 지원하고 있으며, 올해 확보한 예산으로 각 지역의 재해 위험을 체계적으로 관리해 나갈 계획이다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

