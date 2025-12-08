본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'5수 꼭 성공' 수험생에 "저도 재수했지만" 평가원 직원 답변 화제

방제일기자

입력2025.12.08 13:42

시계아이콘01분 30초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

수능 영어 1등급 3%대 논란 속
평가원 직원의 따뜻한 메시지 화제

대학수학능력시험을 주관하는 한국교육과정평가원(평가원) 직원이 '5수 도전'을 밝힌 4수생에 응원의 메시지를 보냈다는 소식이 화제다. 8일 여러 온라인 커뮤니티에는 '4수 망치고 평가원에게 디엠 보낸 사람'이라는 제목의 글이 올라왔다. 이 글에는 평가원 홍보실 직원과 한 누리꾼이 평가원 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 나눈 대화 내용이 담겼다.

'5수 꼭 성공' 수험생에 "저도 재수했지만" 평가원 직원 답변 화제 수능 성적을 통지한 지난 5일 대학수학능력시험을 주관하는 한국교육과정평가원(평가원) 직원이 '5수 도전' 의사을 밝힌 4수생에게 응원의 메시지를 보냈다. 온라인 커뮤니티
AD

이들의 대화는 2026학년도 수능 성적을 통지한 지난 5일 오간 것이다. 한 누리꾼은 메시지에서 "내 네 번의 수능은 그대(평가원)에게 패배했지만, 다섯 번째 도전은 반드시 이기고 말 것이오. 목 닦아 놓고 기다리길"이라며 재치 있게 5수 도전 의지를 밝혔다. 그러자 평가원 홍보실 직원은 자신의 신분을 밝힌 뒤 "저도 과거에 재수했다. 평가원이 죽도록 미웠고 결국 원하는 대학에 가지 못했다"며 "세월이 흘러 제가 그렇게 욕하던 한국교육과정평가원 직원이 됐다. 사람 일은 아무도 모른다더라"고 답했다.


이어 해당 직원은 "지금은 힘드시겠지만 이겨내시고 한발 더 나아가시길 바란다. 꼭 건승하시길 기원한다. 고생 많으셨다"고 덧붙이며 자신의 경험을 바탕으로 진심 어린 응원의 메시지를 전했다. 누리꾼들 사이에서는 "평가원 직원의 진심이 느껴졌다"는 반응이 이어졌다. 평가원 관계자는 "평가원의 공식 입장은 아니다"라며 "직원 개인이 안타까운 마음에 답변한 것으로 보인다"고 설명했다.

절대평가 취지 훼손 비판 지속, 평가원 이례적으로 공식 사과

지난달 치러진 2026학년도 대학수학능력시험에서 영어 1등급 비율이 3%대에 그쳐 교육 당국이 사과했음에도 비판 여론은 수그러들지 않고 있다. 7일 한국교육과정평가원에 따르면 올해 수능 영어에서 1등급(원점수 90점 이상)을 받은 수험생은 응시자의 3.11%인 1만 5154명에 불과하다. 이는 상대평가 과목(약 4%대)보다도 낮은 수준이다. 평가원은 "의도와 달리 난도가 올라가 유감"이라며 "내년에는 1등급 6~10%를 목표로 출제하겠다"고 밝혔지만, 올해 시험을 본 수험생들의 불만은 커지는 상황이다.

'5수 꼭 성공' 수험생에 "저도 재수했지만" 평가원 직원 답변 화제 2026학년도 대학수학능력시험 성적표가 배부된 5일 서울 광진구 광남고등학교 3학년 교실에서 담임선생님이 수험생에게 성적표를 배부하고 있다.

수능 성적 발표 이후 평가원 홈페이지 게시판에는 영어 난이도에 항의하는 글이 잇따라 올라왔다. 누리꾼 A씨는 "절대평가 취지에 어긋나는 출제 실패"라며 "영어로 인해 재수·삼수를 결정해야 하는 피해를 최소화할 수 있는 대책 마련이 시급하다"고 성적 보정 또는 대학과의 협의를 통한 최저학력기준 탄력적 적용 등을 요구했다. B씨도 "수시를 목표로 했던 아이들의 시간·비용·노력은 어디서 보상받나"라며 "이번 수능을 계기로 영어 학원 수요가 크게 늘었다고 한다. 책임지고 올해 수험생 대책을 마련해 달라"고 적었다. 일부 농어촌 고등학교에서는 영어 1등급을 한 명도 받지 못한 것으로 전해졌다.


지금 뜨는 뉴스

AD

논란이 커지자 평가원은 지난 5일 이례적으로 공식 사과문을 발표했다. 평가원은 "절대평가 체제에서 요구되는 적정 난이도와 학습 부담 완화에 부합하지 못했다는 지적을 무겁게 받아들인다"며 "수험생·학부모 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "영어 문항 분석뿐 아니라 출제 및 검토 과정을 다시 면밀히 점검해 개선 방안을 마련하겠다"고 덧붙였다. 교육부 역시 "이번 사안을 계기로 수능 출제·검토 전 과정을 면밀히 조사하고, 결과에 따라 엄정하게 대응하겠다"고 밝혔다. 다만 평가원이 제시한 개선 방안은 다음 수능에 초점이 맞춰져 있어 올해 수험생을 위한 성적 보정이나 대학 최저학력기준의 탄력적 적용은 현실적으로 어려울 전망이다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기