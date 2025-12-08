"구토 설사 지옥…또 걸릴까봐 겁나요" 기온 떨어지자 감염 환자 급증 "집단환자 발생 시 신고해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"음식 익혀 먹고 개인위생 수칙 준수해야"

영유아 환자가 전체 29.9% 차지

겨울철이 시작되면서 노로바이러스 감염증 환자가 급증해 방역당국이 주의를 당부했다. 특히 영유아 환자 비중이 높아지면서 영유아 관련시설(어린이집, 키즈카페 등)에서의 위생수칙을 준수해야 한다고 강조했다.

8일 질병관리청이 운영하는 병원급(210개소)의 장관감염증 표본감시 결과 노로바이러스 감염증 환자 수는 최근 증가 추세이며, 특히 작년 11월 5주 동기간 대비 환자 수가 58.8% 증가했다. 전체 환자 중 0~6세의 영유아의 비중은 29.9%였다.

노로바이러스는 국내에서는 겨울철부터 이듬해 초봄(11월~3월)까지 주로 발생하며, 개인위생관리가 어렵고 집단생활을 많이 하는 영유아(0~6세)를 중심으로 발생하는 특성을 보인다. 또 바이러스 유전자형이 다양하고 감염 후 면역을 유지하는 기간이 최대 18개월 정도로 짧아 과거에 노로바이러스 감염증에 걸렸더라도 다시 재감염될 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

주요 감염경로는 노로바이러스에 오염된 물(지하수) 혹은 음식물(어패류 등)을 섭취한 경우이나, 환자 접촉을 통한 사람 간 전파 혹은 환자 분비물의 비말에 의한 감염도 가능하다. 노로바이러스에 감염되면 12~48시간 안에 구토, 설사 등의 증상이 나타나며, 사람에 따라 복통, 오한, 발열이 나타나기도 한다.

예방을 위해 손 소독제보다는 비누를 사용하여 30초 이상 손을 씻고, 식재료를 흐르는 물에 세척하여 85℃ 이상에서 1분 이상 충분히 익히는 등 안전하고 위생적으로 조리된 음식을 섭취해야 한다.

노로바이러스감염증 환자는 증상이 사라진 후 48시간까지 등원, 등교 및 출근을 자제하고, 화장실을 비롯한 생활공간을 다른 가족과 구분하여 생활해야 한다. 또 화장실 사용 시 배변 후 물을 내릴 때 변기 뚜껑을 닫아 비말로 인한 노로바이러스 확산을 차단하도록 해야 한다.





임승관 질병관리청장은 "노로바이러스감염증을 예방하기 위해 올바른 손씻기 등 예방수칙 준수와 안전하게 조리한 음식 섭취해야 한다"며 "특히 영유아 보육시설에서는 유증상자 등원 자제와 환자 사용 공간 소독하고, 집단환자 발생 시 가까운 보건소로 신고해야 한다"고 당부했다.





