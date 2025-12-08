본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

내년 3월부터 수서역서 KTX 탄다…요금체계는 당분간 이원화

최대열기자

입력2025.12.08 14:00

시계아이콘01분 39초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

국토부, 고속철도 통합 로드맵 발표
先운영·後기관 통합…내년말 목표 추진

정부가 내년 3월부터 수서역에 KTX 열차를 투입하기로 했다. 그간 수서역 출발·도착은 상대적으로 좌석수가 적은 SRT 열차만 운영했는데 만성적인 공급부족을 덜어줄 수 있을 것으로 예상된다. 이후 KTX와 SRT 열차를 혼합 편성해 좌석공급을 늘리는 방안도 추진하기로 했다.


국토교통부는 8일 이러한 내용을 담은 고속철도 통합 로드맵을 공개했다. 고속철도는 현재 한국철도공사(코레일)의 KTX와 SR의 SRT로 이원화해 운영하고 있다. 과거 코레일 독점이었다가 경쟁체제를 꾀한다며 2016년부터 SRT가 도입됐다. 이재명 대통령은 대선 공약으로 고속철도 통합운영을 내걸었다. 좌석 부족 불편을 줄이고 철도 안전 문제도 해소하겠다는 이유를 들었다. 새 정부 들어서 코레일과 SR 노사, 전문가 의견 등을 거쳐 통합 밑그림을 검토해 이번에 내놨다.

내년 3월부터 수서역서 KTX 탄다…요금체계는 당분간 이원화 서울 강남구 SRT수서역에서 승객들이 전라선에 탑승하고 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@
AD

우선 내년 3월부터 KTX와 SRT 교차운행을 하면서 운영을 통합한다. 좌석수가 많은 20량(955석)짜리 KTX-1 등을 수서역에 투입하는 식이다. SRT 열차가 410석인 점을 감안하면 한 편을 투입하면 500석 이상 늘릴 수 있다.


새 구간에 투입하는 기관사 예비운행, 구간면허 취득, 안전성 검증, 영업준비 등을 거쳐 추진할 방침이다. 코레일 애플리케이션에서 서울을 검색하면 서울역과 용산역, 수서역이 모두 조회 가능하다. SR 앱도 마찬가지다. 다만 이 경우 서울·용산역에서 운행 중인 KTX를 가져오기 때문에 이 구간 좌석수는 줄어든다.


이후 내년 말까지는 KTX와 SRT 혼합 편성·운영하기로 했다. 두 열차를 복합 연결해 한 번 운행할 때 좌석수가 늘어나는 효과가 있다. 지금은 서울~부산 KTX의 경우 출발·종점역이 고정적인데 통합 이후에는 서울에서 부산을 갔다가 올라올 때는 수서로 오는 게 가능해진다. 국토부는 종점역을 유연하게 운영해 차량운용률이 향상될 것으로 내다봤다. 하나의 앱으로 KTX와 SRT 결제·발권을 가능하게 하도록 예매시스템도 개편한다.


코레일은 이러한 교차운행으로 하루 1만6000석 좌석 공급이 늘릴 수 있을 것으로 추정한다. 다만 이는 운행 거리 증가에 따른 안전 점검 등을 감안하지 않은 예측치로 실제 순증 효과가 어느 정도일지는 곧 진행할 외부기관 연구용역을 통해 검증해보기로 했다.


교차운행 기간 열차 운임체계는 그대로 가져간다. 코레일으로 예약하면 코레일 요금을, SR로 예약하면 SR 요금을 내는 식이다. SRT가 KTX에 견줘 10%가량 싼 반면 마일리지 제도는 따로 없다. ITX-마음 등 코레일 일반열차에서 SRT 환승 시 요금할인 제도가 도입된다. KTX와 SRT 열차 변경 시 취소 수수료는 면제하는 쪽으로 가닥을 잡았다.


내년 3월부터 수서역서 KTX 탄다…요금체계는 당분간 이원화 서울역 1세대 KTX 열차. 연합뉴스

운영통합과 병행해 기관통합도 추진한다. 우선 통합 기본계획을 짜면서 서로 다른 서비스 조정방안, 안전체계 일원화·강화 방안을 연구용역을 통해 마련키로 했다. 급여·인사·직급체계 등을 조정하고 재무 안정화 방안, 전산시스템 통합방안도 준비한다. 교대근무체계·복지 등을 조율할 노사정협의체도 구성한다. 국토부 담당부서 내 TF를 꾸렸으며 향후 고속철도 통합추진단도 설치키로 했다.


법정절차도 밟는다. 공공기관운영위원회·철도산업발전위원회 심의, 철도산업발전계획 변경 등이 필요하다. 철도안전관리체계 승인, 사업양수도 등 합병계약 인가(이상 국토부), 기업결합 심사(공정위) 등도 거쳐야 한다.


국토부 고위 관계자는 "10년가량 고속열차 경쟁체제를 겪으면서 비교 경쟁에 따른 편익도 있고 이원화에 따른 비효율 문제도 있었는데, 경쟁에 따른 편익보다 통합에 따른 효율성 증대가 더 크다고 정책적으로 판단했다"고 설명했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

좌석 부족이 통합을 추진할 근거로 보기에는 설득력이 떨어진다는 지적에 대해서는 "평택-오송 복선화는 2028년 말께, KTX-청룡은 2027~2028년에 걸쳐 도입하기로 해 그전까지는 열차 운행 횟수를 늘릴 수 없다"면서 "우선 교차운행을 통해 보다 효율적으로 운영이 가능해진다"고 설명했다.




최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기