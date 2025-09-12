디딤365, ‘삼성 SDS REAL Summit 2025’ 성료…AI·클라우드 MSP 역량 선보여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI·Big Data·Cloud·DX 전문기업 디딤365(대표 장민호)는 '삼성 SDS REAL Summit 2025'에 참가해 AI·클라우드 MSP 역량을 중심으로 다양한 솔루션을 선보이며 부스를 성공적으로 운영했다고 12일 밝혔다.

삼성 SDS가 주최하는 REAL Summit은 'Realize your AI & Digital Future'를 주제로 매년 개최되는 글로벌 디지털 혁신 컨퍼런스로, 국내외 기업과 전문가, 파트너사가 한자리에 모여 최신 기술과 전략을 공유하는 자리다.

디딤365는 이번 행사를 통해 삼성 클라우드 플랫폼 공식 파트너(MSP)로서의 협력을 강화하고, 공공·민간 고객을 대상으로 자사의 AI·클라우드 솔루션을 소개하며 큰 관심을 모았다. 특히 삼성 클라우드 플랫폼(SCP) 도입 컨설팅부터 최적의 인프라 구축, 안정적인 운영까지 아우르는 A-Z 원스톱 서비스 역량을 강조했으며, DidimNow 등 자체 매니지드 서비스 체계를 기반으로 고객이 비용 효율적이고 안정적인 클라우드 환경을 운영할 수 있도록 지원하고 있음을 부각했다.

또한 AI 분야에서는 △AI 도입 컨설팅 및 매니지드 서비스 △DidimAIStudio(시나리오 기반 AI 도입 솔루션) 등 주요 제품군을 전시해 단순 솔루션 제공을 넘어 AI 매니지드 서비스 역량까지 강화하고 있음을 강조했다.





디딤365 클라우드부문 탁성범 전무는 "이번 REAL Summit 2025 부스 운영을 통해 디딤365의 핵심 솔루션을 소개하고 삼성 SDS와의 협력 관계를 더욱 강화할 수 있었다"며, "앞으로도 삼성 클라우드 플랫폼의 신뢰받는 MSP 파트너로서, 컨설팅부터 구축·운영까지 책임지는 클라우드 역량과 AI 매니지드 서비스 기술을 기반으로 고객의 디지털 혁신을 적극 지원하겠다"고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

