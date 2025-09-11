곡성군, 초등학교 주변 불법 광고물 정비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남 곡성군은 관내 초등학교 주변 불법 광고물 정비를 실시한다고 11일 밝혔다. 이번 정비는 학생들의 안전한 등하굣길 확보와 쾌적한 학교 주변 환경 조성을 위해 추진되며, 오는 26일까지 진행된다.

군은 주요 도로변과 학교 인근을 중심으로 불법 현수막, 벽보, 입간판 등 보행 안전을 위협하는 광고물을 철거하고, 어린이보호구역 내 설치가 금지된 광고물을 중점 점검한다.

군 소속 직원과 민간 인력이 참여해 현장에서 직접 불법 광고물을 제거하며, 안전하고 깨끗한 거리 환경 조성에 힘쓴다. 또 낡은 간판이나 안전 위험이 있는 광고물도 함께 점검해 학생들과 주민들이 안전하게 통행할 수 있는 환경을 확보할 방침이다.

군 관계자는 "불법 광고물은 도시 미관을 해칠 뿐 아니라 안전사고의 원인이 될 수 있다"며 "정기적인 정비를 통해 학생들이 안심하고 다닐 수 있는 학교 주변 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.





한편 군은 앞으로도 학교 주변 불법 광고물 정비를 지속적으로 추진하고, 업주들의 자율적인 참여를 유도해 안전하고 쾌적한 지역 환경 조성에 앞장설 계획이다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

