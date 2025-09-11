갯벌 고립자에 구명조끼 벗어준 뒤 실종…30대 해양경찰관 사망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

갯벌에서 고립된 70대 남성을 구조하다가 실종된 30대 해양경찰관이 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌다.

11일 인천해양경찰서에 따르면 중부지방해양경찰청 특공대는 이날 오전 9시 41분께 인천 옹진군 영흥면 꽃섬에서 약 1.4㎞ 떨어진 해상에서 실종된 영흥파출소 소속 이재석(34) 경장을 찾았다.

발견 당시 이 경장은 심정지 상태였고 119구급대에 의해 인근 병원으로 이송됐지만 사망했다.

이 경장은 이날 오전 3시 30분께 영흥면 꽃섬 인근에서 어패류를 잡다가 밀물에 고립된 중국 국적의 70대 남성 A씨를 구조하다가 실종됐고 해경은 함정 21척, 항공기 2대 등을 동원해 유관기관과 함께 수색에 나섰다.

이 경장은 발을 다친 A씨에게 자신이 착용한 부력조끼를 입혀준 뒤 함께 헤엄쳐 나오다가 실종된 것으로 파악됐다.

A씨는 이날 오전 4시 20분께 해경 헬기에 의해 구조됐다. A씨는 저체온증을 호소해 병원에 이송됐고 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

해경은 이 경장이 갑자기 불어난 바닷물에 휩쓸려 사고를 당한 것으로 보고 이 경장의 순직 경위를 밝히기 위해 구조 과정 전반 등에 대해 면밀하게 조사할 예정이다.

이 경장은 2021년 7월 임용돼 인천해경서 소속 300t급 경비함정을 거쳐 영흥파출소에서 근무했다. 그는 해양경찰 교육생 시절 해양경찰교육원장 표창을 비롯해 중부지방해양경찰청장과 인천해양경찰서장 표창을 받았다.





해경 관계자는 "자신을 희생해 다른 사람의 생명을 구한 고인의 고귀한 희생이 헛되지 않도록 철저하게 조사하겠다"고 밝혔다.





