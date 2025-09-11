구금 한국인 전세기, 美 현지시간 11일 정오 출발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 미 이민 당국에 체포·구금된 한국인 300여명을 태우고 귀국하는 전세기가 11일(현지시간) 정오 이륙해 한국으로 향할 예정인 것으로 10일 알려졌다.

소식통에 따르면 이들은 11일 새벽 2~4시께 구금시설을 출발해 조지아주 애틀랜타 국제공항으로 이동할 예정이다. 이어 공항에 도착해 대기 중인 전세기에 탑승해 정오께 한국으로 출국할 계획이다.

애틀란타 공항에 도착한 미국 구금 한국인 귀국 전세기. 연합뉴스

이들은 지난 4일 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 미 이민 당국의 불법 체류 및 고용 단속으로 체포돼 억류돼 왔다. 당초 이날 자진 출국 형태로 전세기를 타고 귀국할 예정이었으나 미국 측 사정으로 출국 일정이 지연됐다.





AP통신은 현재로서는 애틀랜타 국제공항에서 전세기 이륙 일정이 취소된 상태라고 보도했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

