구금 한국인 전세기, 美 현지시간 11일 정오 출발

미국 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 미 이민 당국에 체포·구금된 한국인 300여명을 태우고 귀국하는 전세기가 11일(현지시간) 정오 이륙해 한국으로 향할 예정인 것으로 10일 알려졌다.
소식통에 따르면 이들은 11일 새벽 2~4시께 구금시설을 출발해 조지아주 애틀랜타 국제공항으로 이동할 예정이다. 이어 공항에 도착해 대기 중인 전세기에 탑승해 정오께 한국으로 출국할 계획이다.
이들은 지난 4일 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 미 이민 당국의 불법 체류 및 고용 단속으로 체포돼 억류돼 왔다. 당초 이날 자진 출국 형태로 전세기를 타고 귀국할 예정이었으나 미국 측 사정으로 출국 일정이 지연됐다.
AP통신은 현재로서는 애틀랜타 국제공항에서 전세기 이륙 일정이 취소된 상태라고 보도했다.
오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
