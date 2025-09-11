8월 취업자 16만6000명 증가…30대 쉬었음 33만명 '역대 최대' [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①30대 '쉬었음' 인구 32만8000명…8월 기준 역대 최고
②정부, LNG 화물창 국산화 등 초혁신경제 추진단 구성
③애경산업, 태광산업 품으로…매각가 6000억→4000억
MARKET INDEX
○뉴욕증시 S&P·나스닥 최고치 랠리 지속
○도매물가 하락에 연내 세 차례 인하 기대 ↑
○국제유가 급등…지정학적 위기 다시 고조
TOP 3 NEWS
■ 건설·제조 고용 한파 지속…30대 쉬었음 '역대 최고'
○8개월 연속 늘었지만 증가폭 둔화
○건설·제조, 16개월·14개월째 감소
■ "2등은 생존 못해"…초혁신경제 선도 프로젝트 본격 추진
○2030년까지 구체적 성과 창출 나선다
○앞으로 5년 마지막 골든타임
■ 6000억에서 4000억대로 '뚝'… 애경산업 '낮아진 몸값' 속사정은
○1분기 어닝쇼크 등 실적 부진에 밸류 디스카운트
○인수 후보 이탈에 가격 협상력 떨어져
그래픽 뉴스 : 금값 고공행진에 '金 ETF' 승승장구
○금 ETF 이달 수익률 상위 포진
○연일 사상 최고치 기록 중인 금값 상승 영향
○당분간 금값 상승세 유지될 것으로 전망
돈이 되는 法
■ 노란봉투법 지키려다 파견법 위반?
○"자율교섭·지휘명령 달라" 반론도
○원청, '위장 도급 행위' 조심해야
■ 잠수 탄 변호사
○추가 수임료 받고 잠적
○징계 실효성도 문제로 지적
■ 메지온 500억 투자 결정 시점 공방
○자본시장법 위반 3차 공판
○투자 결정 뒤 주식 매집 의혹
오늘 핵심 일정
○국내
코스닥 에스투더블유 청약, 확정공모가 1만3200원
○해외
02:00 미국 10년물 국채 입찰
02:00 미국 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (3분기)
08:50 일본 기업경기실사지수 대형 제조업 부문 (3분기)
21:30 미국 근원 소비자물가지수 (MoM) (8월)
21:30 미국 신규 실업수당청구건수
지금 뜨는 뉴스
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
