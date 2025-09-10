양산시청 탁구단, 내셔널 컵 실업탁구대회 ‘빛나는 성과’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이정연 혼합복식 우승·여자단식 3위, 박예은 혼합복식 3위

경남 양산시청 여자탁구단이 전국 무대에서 값진 성과를 거두며 스포츠 도시 양산의 위상과 시민 자긍심을 한층 높였다.

지난 9월 7일부터 10일까지 경북 영주에서 열린 '2025 내셔널 컵 실업탁구대회'에서 이정연 선수는 혼합복식 우승과 여자단식 3위, 박예은 선수는 혼합복식 3위를 기록하며 나란히 입상에 성공했다.

양산시청 소속 두 선수가 함께 성과를 거둔 이번 대회는 팀의 경쟁력을 입증함과 동시에 '스포츠 도시 양산'의 브랜드 가치를 전국에 각인시키는 계기가 됐다.

이정연 선수는 산청군청 조재준 선수와 호흡을 맞춘 혼합복식에서 정상에 올랐다. 16강에서 전년도 우승팀을 꺾는 파란을 일으킨 데 이어, 8강과 4강에서도 차별화된 기량을 선보였다.

결승에서는 부천시청 남기홍 선수-파주시청 심민주 선수 조를 상대로 3대2 승리를 거두며 데뷔 첫 우승의 영광을 안았다. 또 여자단식에서도 3위를 차지하며 두 종목에서 동시에 입상하는 저력을 과시했다.

박예은 선수도 산청군청 오민서 선수와 출전한 혼합복식에서 준결승까지 진출, 침착한 운영과 안정된 플레이를 보여주며 3위를 차지했다. 올해 입단 후 첫 성적으로, 팀에 활력을 불어넣는 의미 있는 성과였다.

이정삼 감독은 "이정연 선수의 실업 데뷔 첫 우승, 박예은 선수의 첫 입상은 선수 개인뿐 아니라 양산시청 팀 전체의 사기와 자신감을 크게 끌어 올렸다"며 "전국체전에서도 양산시의 이름을 더 높일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

시 관계자는 "우리 시 여자탁구단이 전국대회에서 빛나는 성과를 거둬 매우 자랑스럽다"며 "앞으로도 선수들이 최고의 컨디션을 유지하며 기량을 발휘할 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다"고 전했다.

양산시청 여자탁구단은 오는 10월 열리는 제106회 전국체육대회 출전을 앞두고, 이번 대회를 통해 다진 자신감을 바탕으로 더 큰 도약을 하기 위해 훈련에 매진하고 있다.





이번 쾌거는 양산시가 '스포츠 중심 도시'로 자리매김하는 데 또 하나의 의미 있는 성과로 기록될 전망이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

