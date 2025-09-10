한국주택금융공사, 동아대·부산대와 AI 인재양성·공동연구 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 기반 기술 고도화·교육 협력… 국가 경쟁력 강화

한국주택금융공사(사장 김경환)는 동아대학교(총장 이해우), 부산대학교(총장 최재원)와 함께 AI 분야 인재 양성과 기술 고도화를 위한 'AI 기반 공동연구 및 교육 협력을 위한 업무협약'을 체결했다.

이 협약에 따라 세 기관은 ▲AI 기반 공동 연구개발 과제 기획과 수행 ▲대학생 현장 실무체험·상담 프로그램 운영 ▲최신 AI 트렌드 소개와 기술 세미나 개최를 통한 역량 강화 ▲테스트베드와 데이터 제공을 통한 실증 기반 마련 등 다양한 분야에서 협력한다.





AD

유호재 한국주택금융공사 사업인프라본부장은 "이번 협약은 정부의 'AI 3대 강국' 목표에 부응하는 산학협력의 하나"라며 "지역사회 AI 역량 강화와 국가 경쟁력 제고를 위해 내실 있는 협업체계를 다져나가겠다"고 말했다.

한국주택금융공사가 동아대·부산대와 AI 인재양성·공동연구 협약을 맺고 있다. 한국주택금융공사 제공

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>