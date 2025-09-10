HD현대, 조선업계 최초 '父子 명장' 탄생…HD현대삼호 창사 후 첫 명장도 배출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고민철 HD현대중공업 기사, 부친 이어 영예

유동성 HD현대삼호 기원, 기계정비 명장 선정

"현장 기술력은 회사가 지켜야할 소중한 자산"

HD현대에서 조선업 분야에서는 최초로 부자(父子) 명장을 배출했다.

HD현대는 전날인 9일 서울 여의도 페어몬트 앰버서더 호텔에서 열린 '2025년 숙련기술인의 날 기념식'에서 HD현대중공업 소속 고민철 기사와 HD현대삼호 소속 유동성 기원이 각각 판금제관 직종과 기계정비 직종에서 대한민국 명장으로 선정됐다고 10일 밝혔다. 고 기사는 HD현대중공업에서 근무했던 제관 직종 명장 고윤열 씨의 아들로 조선업 분야 최초의 부자 명장이라는 타이틀을 얻게 됐다.

판금제관 명장에 선정된 고민철 HD현대중공업 기사(왼쪽)와 HD현대중공업 제관 직종 명장인 퇴직사우 고윤열 명장. HD현대

고 기사는 2012년 입사 이후 플랜트설비생산부를 거쳐 현재 SMR·ITER 생산부에서 국제핵융합실험로(ITER) 제작 생산파트장을 맡고 있다. 고도의 정밀성이 필요한 현장에 3차원 측정 장비 '레이저 트래커(Laser Tracker)'를 도입해 품질 측정 체계를 혁신, 제관 구조물의 생산성과 정밀도를 동시에 끌어올린 성과를 인정받았다. 그의 부친 고 씨는 1978년 HD현대중공업에 입사해 사우디 주베일 산업항, 동해가스 설비 등 대형 프로젝트를 수행했다.

HD현대삼호 소속 유동성 기원은 회사 역사상 첫 명장으로 이름을 올렸다. 1994년 입사 이후 영암조선소 건설부터 참여해 30년 넘게 현장을 지켜온 그는 육상건조공법에 기반한 선박 진수 설비 시스템을 체계화해 생산성 향상과 매출 신장에 기여했다.

고민철 HD현대중공업 기사(왼쪽)와 유동성 HD현대삼호 기원이 9일 서울 여의도 페어몬트 앰버서더 호텔에서 열린 '2025년 숙련기술인의 날 기념식'에서 대한민국 명장으로 선정된 후 기념 사진을 촬영하고 있다. HD현대

대한민국 명장은 고용노동부와 한국산업인력공단이 주관해 15년 이상 산업 현장에서 뛰어난 기술과 경험을 쌓아 국가 산업 발전에 기여한 장인에게 수여되는 최고의 영예다. 올해는 총 11명이 명장으로 선정됐으며, HD현대가 이 중 2명을 배출했다.





HD현대 관계자는 "현장의 기술력과 장인정신은 HD현대가 지켜야 할 소중한 자산"이라며 "앞으로도 기능인들이 자긍심을 갖고 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.





