인천 소래포구축제 26~28일 개최…가족 단위 체험 등 다채

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제25회 '소래포구 축제'가 오는 26~28일 인천 남동구 소래포구 해오름광장 일원에서 열린다. 남동구는 이번 축제를 소래포구의 역사와 전통에 현대적 감각을 더해 대한민국 대표 해양생태축제로 도약하는 것을 목표로 한다.

행사 첫날에는 소래포구 수산물 음식 경연대회, 남동구립 풍물단·여성합창단 공연과 가수 박서진 등의 축하공연, 오프닝 드론 쇼가 펼쳐진다. 둘째 날에는 열린 노래자랑, 수산물 경매&레크리에이션, 어린이 인형극, 소래 K-팝 댄스 나이트, DJ 힙합 콘서트 등 행사가 이어진다.

마지막 날에는 남동 예술인 콘서트와 인천시티발레단 발레 공연에 이어 어반자카파와 가야금 연주단 가야 등이 출연하는 폐막 기념공연과 소래바다 클로징 드론 쇼가 축제의 피날레를 장식한다.

무대 공연뿐 아니라 체험 프로그램도 다채롭다. 어린이를 위한 보트 낚시, 소금 놀이터, 갯벌 놀이터, 바다 에어바운스 등이 운영되고 'K-컬처 체험 부스'에서는 한복 착용, K-팝 댄스 배우기, K-뷰티 메이크업 시연 등 한류 문화를 체험할 수 있다.

특히 올해는 가족 단위 방문객을 위해 체험존과 휴식 공간을 확충해 아이들과 부모가 함께 즐길 수 있는 가족친화형 축제로 업그레이드했다. 관광과 환경보호를 접목 '소래 플로깅 스탬프 투어'도 진행된다.

소래포구 축제 모습. 인천 남동구

AD

또 만선을 기원하는 '서해안 풍어제'가 열리고 장도포대 터에서는 '소래포구 역사 전시'를 통해 염전과 어시장, 소래철교 등 소래의 역사적 가치를 재조명한다.

축제장 초입에는 바닷속 풍경을 미디어로 구현한 '소래바다 빛의 거리'가 조성되고, 대형 범선과 등대 조형물이 장관을 이룬다. 여기에 소래 캐릭터 '새랑이'와 '게랑이'를 활용한 아트벌룬은 가족 단위 방문객의 포토존으로 인기를 끌 전망이다.

구는 행사장 내 샤워실, 탈의실, 응급의료실, 휠체어대여소를 운영하고 교통 통제와 안전 요원 배치도 철저히 해 방문객이 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 준비할 계획이다.





AD

박종효 남동구청장은 "소래포구의 특색을 살린 차별화한 콘텐츠로 바다의 낭만과 즐거움을 선사하겠다"며 "안전하고 체계적인 운영으로 소래포구 축제가 대한민국 대표 문화관광축제로 자리매김하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>