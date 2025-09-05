이언주 "조국, 대중 눈치만 살피며 SNS 정치…심히 유감"

조국혁신당 성 비위 사태 관련
"최강욱, 우리 당 난감하게 해"
이언주 더불어민주당 최고위원이 5일, 조국혁신당의 성 비위 사건과 관련해 조국 혁신정책연구원장을 향해 "대중의 눈치만 살피면서 사회관계망서비스(SNS)정치로 일관하는 태도가 심히 유감스럽다"고 강하게 비판했다.
이 최고위원은 이날 자신의 페이스북에 "조국혁신당 강미정 대변인이 눈물로 당을 떠났다. 이유가 지속적으로 이뤄진 성추행과 그를 방치한 당에 대한 분노라고 한다. 조국 전 대표는 옥중에서 보고받았다는데, 사면·복권으로 나와서도 모르쇠로 일관하다 뒤늦게 후회한다는 메시지를 SNS에 올렸다"고 지적하며 이같이 밝혔다.
또한, 이 최고위원은 조국혁신당 성 비위 문제와 관련해 2차 가해 논란이 불거진 최강욱 더불어민주당 교육연수원장에 대해서도 당 차원의 조치를 촉구했다. 그는 "최 원장은 '개돼지' 발언으로 피해자에 대한 2차 가해는 물론이고, 사건에 분노하는 국민들을 광역 저격했다"며 "발언 내용도 용인하기 어렵거니와 왜 다른 당에서 물의를 일으켜 우리를 난감한 상황으로 끌어들이는 건지, 당의 신속한 조치가 필요하다"고 강조했다.
최 원장은 지난달 31일 대전 중구문화원에서 열린 '조국혁신당 대전·세종 정치아카데미'에 강연자로 나서 혁신당의 성추행과 괴롭힘 문제에 관해 문제를 제기한 사람들을 향해 "당사자 아니면 모르는 거 아니냐? 남 얘기 다 주워듣고서 지금 떠드는 것"이라면서 "개돼지"라는 표현을 사용한 것으로 알려졌다.
앞서 강미정 조국혁신당 대변인은 전날 국회에서 기자회견을 열고 핵심 당직자의 성 비위 사건과 관련해 당이 미온적인 태도를 보였다고 주장하며 탈당을 선언했다. 강 대변인은 기자회견 직후 조 원장이 이 사실을 인지하고 있었으나 별다른 입장을 듣지 못했다고 밝히며 "침묵도 제가 해석해야 할 메시지라고 생각한다"고 말했다.
이에 대해 조 원장은 강 대변인의 폭로 이후 페이스북에 글을 올려 "당시 당적 박탈로 비당원 신분이었던 저로서는 당의 공식 절차가 진행되는 과정에서 할 수 있는 역할이 없었다. 비당원인 제가 이 절차에 개입하는 것이 공당의 체계와 절차를 무너뜨린다고 판단했다"고 해명했다. 그러면서도 "제가 좀 더 서둘렀어야 했다는 후회를 한다"고 덧붙였다.
김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
